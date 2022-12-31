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  4. Son dakika: Merkez Bankası yeni makro ihtiyati tedbirler aldı!

Son dakika: Merkez Bankası yeni makro ihtiyati tedbirler aldı!

31.12.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Bankaların yanı sıra faktoring şirketlerine de menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildi.

Son dakika: Merkez Bankası yeni makro ihtiyati tedbirler aldı!

Son dakika: Bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında süre 2023 sonuna kadar uzatıldı.

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son dakika Merkez Bankası

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