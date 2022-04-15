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Son dakika: Merkez Bankasından önemli karar: Yüzde 40'ını alacaklar

15.04.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Merkez Bankası hizmet ihracatı gelirleri için önemli bir karar aldı. Yeni karara göre turizmciler dövizlerini satarsa yüzde 40'ını Merkez Bankası satın alacak.

Son dakika: Merkez Bankasından önemli karar: Yüzde 40'ını alacaklar

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yayımladığı ihracat genelgesi kapsamında ihracatçıların TCMB'ye yapacağı döviz satışında oran pazartesiden itibaren yüzde 40 olacak.

TCMB, yayımladığı ihracat genelgesi kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarına ilişkin ayrıntıları düzenledi.

Buna göre, 18 Mart Pazartesi tarihinden itibaren İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya Döviz Alım Belgesi'ne (DAB) bağlanan ihracat bedellerinin en az yüzde 40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacak.

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AYNI GÜN HESABA AKTARILACAK

Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacak.

Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecek.

Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkün olacak.

GENELGEDE NELER VAR?

Genelgeye göre, dövizin yurt dışından geldiğinin tespiti kaydıyla, dışarıda yerleşik gerçek veya tüzel kişiler adına açılan döviz tevdiat hesaplarından ihracatçının hesabına transfer edilen bedeller bankalarca ihracat bedeli olarak kabul edilebilecek.

Yurt dışında yerleşik kişiler adına açılan döviz tevdiat hesaplarına, Türkiye’deki ithalatçı firmaca ödenen ithalat bedelinin, hesap sahibince verilen vekâletname çerçevesinde Türkiye’deki ithalatçı firma veya üçüncü kişilerce ihracat bedelinin kabulünde kullanılması mümkün olmayacak.

Yurt dışında taahhüt faaliyetlerinde bulunan Türk firmalarının, sıfatlarını tevsik etmeleri kaydıyla, yurda getirilmesi zorunlu olmayan dövizlerle açtıracakları döviz tevdiat hesaplarından ya da yurt içinde veya dışındaki bankalardan sağladıkları döviz kredisiyle açılan hesaplardan yurt dışındaki taahhüt işleri kapsamında yapılan ihracatın bedelleri ödenebilecek. (AA)

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