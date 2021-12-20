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Son Dakika: Merkez bankasından zorunlu karşılık adımı! Zorunlu karşılık oranı nedir?

20.12.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. TCMB, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını teknik düzenlemeyle 100 baz puan indirdi. TCMB'nin yüzde 9,50'den yüzde 8,50'ye çekilen faiz oranı 17 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

Son Dakika: Merkez bankasından zorunlu karşılık adımı! Zorunlu karşılık oranı nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir düzenlemeyle aynı seviyede indirdi.

TCMB'nin yüzde 9,50'den yüzde 8,50'ye çekilen faiz oranı 17 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "17.12.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde yüzde 8,5 ile yüzde 14 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır. " denildi.

ZORUNLU KARŞILIK ORANI NEDİR?

Zorunlu Karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır. Önceleri iflas riskine karşı koruma sağlanması amacıyla çıkarılan bu kural, günümüzde daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılmakta.

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi sonrası zorunlu karşılık kararı!Merkez Bankası'ndan faiz indirimi sonrası zorunlu karşılık kararı!


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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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