Son dakika: Merkez Bankasının kararının ardından Bakan Nebati'den 'piyasa faizi' mesajı! "Tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz

Merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Politika faizi Merkez Bankasının duyurduğuna göre faizler 150 baz puan düşürüldü, böylece politika faizi yüzde 10,5'tan yüzde 9 seviyesine indi. Bu kararın ardından Bakan Nebati, 'Türkiye Ekonomisi Modeli' vurgusu yaparak politika-kredi faizleriyle ilgili mesaj verdi.

"MAKAS KADEMELİ BİÇİMDE KAPANIYOR"

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda değerlendirmesini şu sözlerle dile getirdi:

"- Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve perspektif doğrultusunda ülkemizin gerçekleriyle uyumlu biçimde şekillenen ekonomi politikaları sayesinde politika faizi 2 yıl aradan sonra tekrar tek haneye gerilemiştir.

Türkiye Ekonomi Modelimiz kapsamında uygulamaya aldığımız politikaların ve yakın dönemde kurumlarımızın koordineli bir şekilde almış olduğu tedbirlerin katkısıyla politika-kredi faizi makası kademeli biçimde kapanıyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE..."