SON DAKİKA | Milli Piyango çekilişi canlı izle! Milli Piyango yılbaşı özel 2022 çekilişi canlı izleme linki ve frekans bilgileri

Son Dakika Milli Piyango çekilişi canlı izlemek için Milli Piyango yılbaşı özel 2022 çekilişi canlı izleme linki ve frekans bilgileri belli oldu. Zengin olma hayaliyle yılbaşı için Milli Piyango bileti alanlar "Milli Piyango çekilişi 2022 canlı izle" araması yapıyor. Saat 17.00'de başlayan yılbaşı çekilişi ile ilk kazanan numaralar belli oluyor ve sonuçlar açıklanıyor. Milli Piyango kazanan numaraları ve sıralı tam listeyi öğrenmek isteyenler Milli Piyango çekilişi canlı izleme ekranını takip edecek. Yılbaşı büyük ikramiye 120 milyon TL çekilişi ise Kanal D’den canlı olarak yayınlanacak.
2022 Milli Piyango sonuçları belli oluyor... Zengin olma hayalleri kurarak bilet alan milyonlarca kişinin heyecanla beklediği an sonunda geldi çattı.. Noter huzurunda yapılacak ve birçok kişinin hayatını değiştirecek olan çekiliş aşağıdaki linkten canlı olarak takip edilebilecek.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cuma akşamı düzenlenecek. Yılbaşı çekilişi saat 17:00'de başlarken diğer ikramiyeler için çekilişler sırasıyla 18:30, 20:30 ve 23:00'te gerçekleşecek. Büyük ikramiye ise saat 23:00'te sahibini bulacak.
Çekiliş takvimi şu şekilde:
17:00 12.000 TL-12.000.000 TL kazanan numaralar
18:30 6.000 TL kazanan numaralar
20:30 240 TL-2.000 TL kazanan numaralar
23:00 120.000.000 TL ve amorti kazanan numaralar
MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2022 Milli Piyango çekilişini televizyonda canlı izlemek için gerekli olan frekans bilgileri de belli oldu. Yılbaşı büyük ikramiye 120 milyon TL çekilişi ise Kanal D’den canlı olarak yayınlanacak.
Frekans bilgileri:
TURKSAT3A@ 42DEG TXP06 @6 MHz
DOWNLINK FR.: 11584 MHZ Ver.
FEC: 3/4 Symbol Rate: 5.0 Ms/s
HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)
Pilot: On (MPEG 4 4:2:0)
Encryption Key : Clear
AUDIO 1: International sound left
AUDIO 2: International sound right
AUDIO 3: N/A
AUDIO 4: N/A
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