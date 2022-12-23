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  4. Son dakika | Milyonlar bekliyordu, "Yıl bitmeden çözeceğiz" diyerek duyurdu! Fuat Oktay'dan 'EYT' açıklaması: Tarih verdi

Son dakika | Milyonlar bekliyordu, "Yıl bitmeden çözeceğiz" diyerek duyurdu! Fuat Oktay'dan 'EYT' açıklaması: Tarih verdi

23.12.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yeni bir açıklama geldi. TBMM'nin 3 Ocak'a dek tatil edilmesi nedeniyle EYT düzenlemesinin yeni yıla sarkabileceği düşünülüyordu. Oktay ise "Yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" dedi.

Son dakika | Milyonlar bekliyordu, "Yıl bitmeden çözeceğiz" diyerek duyurdu! Fuat Oktay'dan 'EYT' açıklaması: Tarih verdi

Son dakika haberi: EYT düğümü ne zaman çözülecek? Milyonların aklındaki soruyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meclisin 1 haftalık tatile girmesine karar verilmesiyle 'Düzenleme yeni yıla mı kaldı' sorusu akıllara gelirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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SON DAKİKA: EYT İÇİN TARİH VERDİ!

Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN BİLGİN: 2023'E MASAMIZIN ÜZERİNDEN KALDIRARAK GİRELİM DİYORUZ

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve EYT meselesiyle ilgili "2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız” açıklamasında bulunmuştu.

MECLİS TATİL EDİLİNCE 2023'E SARKABİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Meclis'teki yasama faaliyetlerine 3 Ocak 2023’e dek ara verilmesi EYT düzenlemesinin 2023’e sarkabileceği yönünde yorumlara yol açmıştı.

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