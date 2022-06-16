SON DAKİKA: Milyonlar bu haberi bekliyor! AK Parti'nin önemli isminden canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi! Asgari ücrete zam gelecek mi?

Son dakika haberi: Vatandaşlarının gelirlerinin artırılması için çalışmalar yaptıklarını belirten AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Temmuz ayını işaret etti. Asgari ücrete zam yapılacak mı? 'İnşallah çok olumlu sonuçlar çıkacaktır' diyen Numan Kurtulmuş, asgari ücret zammı için Temmuz ayını işaret etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

2021 tablosuna göre brüt asgari ücret 3.577.50 TL seviyesindeydi. Yılbaşında yapılan düzenlemeyle birlikte brüt asgari ücret 5.004 TL, net asgari ücret ise 4.253 TL oldu. Enflasyon ve hayat pahalılığındaki artış nedeniyle Temmuz ayında asgari ücrete ek bir zam bekleniyor.

SON DAKİKA: AK PARTİ'NİN ÖNEMLİ İSMİNDEN ASGARİ ÜCRET MÜJDESİ! 'ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR'

Öncelikli hedeflerinin Temmuz ayıyla birlikte çok sayıda sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapmak olduğunu belirten AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'İnşallah çok olumlu sonuçlar çıkacak. Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır.' dedi.

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senetlerinin arzı için süreç dün başladı. Talepler üç kamu bankası aracılığıyla toplanacak. Yatırımcılar en az 1000 lira tutarında talepte bulunabilecek. Talep toplama işlemi bir hafta sürecek. 24 Haziran'da yatırımcıların hesaplarına aktarabilecek senetler, dönemsel bazda yatırımcısına yüzde 5.32 oranında getiri sağlayacak. GES'lerin yıllık bileşik getiri oranı ise yüzde 23.04 olacak.

