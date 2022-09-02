SON DAKİKA |Milyonlarca çiftçinin beklediği haber geldi! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin bugün yatırılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Kirişci, '519 milyon 627 bin 74 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' dedi.

519 milyon 627 bin 74 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/s1lSaQDByI — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) September 2, 2022



