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Son dakika: Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren haber! Ekim'den itibaren e-devlet üzerinden yapılacak

15.09.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, '1 Ekim itibariyle çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemlerine girişleri e-devlet üzerinden yapacaklar. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Son dakika: Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren haber! Ekim'den itibaren e-devlet üzerinden yapılacak

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çifçilerin 1 Ekim itibariyle Çiftçi Kayıt Sistemlerine girişlerinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet Vahit Kirişci
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