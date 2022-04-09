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Son dakika: Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Bakanlık harekete geçti

09.04.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bayram ikramiyeleriyle ilgili gelecek habere çevrildi. "İkramiyeler artacak mı?" sorusu gündemden düşmezken yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti, 13.6 milyon emeklinin alacağı bayram ikramiyelerinde yapılacak artış için harekete geçti. İşte ikramiyedeki artışa ilişkin yeni detaylar...

Son dakika: Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Bakanlık harekete geçti

Son dakika haberine göre emekliye verilecek bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Ramazan Bayramı öncesi "İkramiyeler artacak mı?" sorusunu sonra milyonlarca emekliye müjdeli haber vermek için çalışmalar sürerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti düğmeye bastı. İşte ikramiye çalışmalarında son gelişmeler...

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları yaklaşık 13.6 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleriyle ilgili düğmeye bastı. Ramazan ve Kurban bayramları öncesi verilen ikramiyelerin artırılması için iki alternatifli bir çalışma yapılıyor.

2 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre, emeklilere verilen 1.100 TL'lik ikramiyenin yükseltilmesi gündemde. Yasada yapılacak değişiklik ile ikramiyelerin 2 bin liraya çıkartılması tartışılıyor. İkinci alternatif ise bunun bir kurala bağlanması.

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İkramiyenin ne kadar olacağı yasada açıkça yazılı olduğu için her artış için yeni bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu nedenle ikramiyelerin belli bir kurala bağlanması ve yıllık enflasyon oranında artış sağlanması üzerinde duruluyor.

Çalışmalar tamamlanınca son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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