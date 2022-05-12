Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Nebati'den dikkat çeken çıkış: 'Mutabık kaldık...'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında İstanbul'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katıldı.

Bakan Nebati toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Toplantının detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada Bakan Nebati atılacak adımlar konusunda sektör temsilcileriyle mutabık kalındığını ifade etti.

Nebati, “Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık” dedi.

Bakan ayrıca, “Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



