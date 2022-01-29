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Son dakika! Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor... Resmi Gazete'de yayımlandı: Faiz oranları...

29.01.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bankaların ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı. Tebliğe eklenen geçici bir madde ile Şubat ayı için referans faiz yüzde 1,25, kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1,80 olarak belirlendi.

Son dakika! Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor... Resmi Gazete'de yayımlandı: Faiz oranları...

Son dakika: Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklik yapıldı. Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faizin belirlenmesine esas olan ‘referans oranın’ hesaplama yöntemi değiştirilirken, Tebliğe eklenen geçici bir madde ile de Şubat ayı için referans faiz yüzde 1,25, kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1,80 olarak belirlendi.

Referans faiz bankalar tarafından kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faizin hesaplanmasında gösterge olarak kullanılıyor. Tebliğin eski halinde referans oran, bankaların 32-45 gün vadeli TL hesaplarında uyguladıkları faizin ağırlıklı ortalaması olarak belirleniyordu. Yeni halinde ise ayın ortalama faiz ile Merkez Bankası politika faiz oranının yüzde 10 artırılmasıyla bulunacak orandan düşük olanının dikkate alınacağı hükme bağlanıyor. Bu oranlar aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 5’ten fazla değişmesi halinde ise güncelleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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