Son dakika | Milyonların beklediği tarih! Asgari ücrette 3. toplantı ve çalışan emekliye ikramiye için açıklama geldi

Son dakika haberi: 2024'e günler kala tüm Türkiye'nin merak ettiği asgari ücret zammında gözler önümüzdeki günlere çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez bir araya gelip 2024 asgari ücret zammını masaya yatıracak. Kritik tarih için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

"BU HAFTA İÇİNDE AÇIKLAMAYI ARZU EDİYORUZ"

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Asgari ücrette 3’üncü toplantı ne zaman olacak" sorusu üzerine Bakan Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

"BİR RAKAM YOK"

Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı" sorusuna ise, "Bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" cevabını verdi.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN?

Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin ise, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz, en kısa sürede biz hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

(İHA)





