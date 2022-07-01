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Son dakika: Milyonların beklediği yeni asgari ücret belli oldu! İşte maaşlara gelecek zam oranı

01.07.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonların beklediği asgari ücret zammıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. 2022 asgari ücret ara zammıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan rakam verdi. Yeni asgari ücret net 5500 lira oldu. İşte son dakika asgari ücret 2022 zammı haberinin detaylar...

Son dakika: Milyonların beklediği yeni asgari ücret belli oldu! İşte maaşlara gelecek zam oranı

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı bekleyen milyonlarca kişi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. Yeni asgari ücret rakamını açıklaması için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti. Erdoğan, 'Sözümüz var. Şartlar ne gerekiyorsa onu yapacağız' demişti.. Peki asgari ücrete ne kadar zam geldi? İşte son dakika asgari ücret zammı haberinin detayları…

SON DAKİKA: YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını ve net asgari ücretin 5500 lira olduğunu açıkladı. Yapılan bu zammın ara zam olduğunu ve esas zammın Aralık ayında kararlaştırılacağını belirten Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO toplantısı dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Asgari ücret tespit komisyonunu çalıştığını belirten Erdoğan; 'Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.' demişti.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 160 yorum
asgari ucret memur maasini gecti
yan gelip yatan memura verilen para çok bile
akşama kadar yatıyorsun birde geçti diyorsun
Memur düşmanlığı hat safhaya ulaştı maalesef.
gözün mü var. emekçiyiz beden emekçisi buda bizim hakkımız değil mi? grev yapabilirsin ama emekçinin parasında gözün olmasın. Allah ıslah etsin
memurda çalışan hiçbir farkı yok.
@veysel_kelle_1930 istifa et o zaman ben memur olurum
Birazda asgari ücretliler rahat etsin memurlar hep bize olsun istiyor ne kadr bencilsiniz ya
git asgariyle çalış o zaman
memurun maasindan haberin yok heralde ayrica memurun tek isi var asgari ucretliyi ozel sektor patronlari tabiri caizse elli iste kosturuyor sen ne anlatiyorsun
Allah sizin gözünüzü doyursun
6.400-500 ideal eğer zam yağmuru duracaksa tabi
artık yılan hikayesine döndü, tadı varsa da kaçtı artık

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