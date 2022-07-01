Son dakika: Milyonların beklediği yeni asgari ücret belli oldu! İşte maaşlara gelecek zam oranı

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı bekleyen milyonlarca kişi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. Yeni asgari ücret rakamını açıklaması için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti. Erdoğan, 'Sözümüz var. Şartlar ne gerekiyorsa onu yapacağız' demişti.. Peki asgari ücrete ne kadar zam geldi? İşte son dakika asgari ücret zammı haberinin detayları…

SON DAKİKA: YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını ve net asgari ücretin 5500 lira olduğunu açıkladı. Yapılan bu zammın ara zam olduğunu ve esas zammın Aralık ayında kararlaştırılacağını belirten Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO toplantısı dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Asgari ücret tespit komisyonunu çalıştığını belirten Erdoğan; 'Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.' demişti.



