SON DAKİKA | Milyonların gözü EYT'de! Peş peşe açıklamalar geldi: 'EYT'yi halledilmiş olarak görüyorum', 'Düzenlemeye bizi de alın'

Son dakika: EYT ile ilgili gözler hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. 'EYT'ye yaş sınırı' gelebileceği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği EYT düzenlemesinde kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş olacağı iddia edilen yaş sınırının 46 ve 48'e düşeceği belirtilmişti. Aralık sonu veya Ocak başında Meclis'e gelmesi beklenen EYT ile peş peşe açıklamalar geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay "EYT'yi halledilmiş olarak görüyorum" derken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düzenlemeye esnafın emeklilik sorunlarına ilişkin konuların da dahil edilmesini istedi.

ERGÜN ATALAY'DAN EYT AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Ankara düzenlenen Türkiye Yol-İş Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu'nda "EYT'yi halledilmiş olarak görüyorum, bir daha konuşulamayacak bir şekilde hallederler" açıklamasını yaptı. Atalay, taşeron meselesinin de çözülmesini istediklerini anlatarak "Aynı aracın içinde işçilerden biri yemek yiyor, diğeri yiyemiyor. Bu adil mi, burada barış, huzur olur mu? Taşeronlara zaten para veriliyor, o parayı kendi işçinize verin, devletin çatısı altında olsun." değerlendirmesinde bulundu.

TESK BAŞKANI'NDAN 'ESNAFA YÖNELİK DE EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ YAPILSIN' TALEBİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaları devam eden EYT düzenlemesi kapsamında esnaf ve sanatkarların da gündeme alınması için gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İlgili makamlarca, camialarının taleplerinin değerlendirilmesini beklediklerini belirten Palandöken, "EYT ile ilgili yapılacak düzenlemelere esnaf ve sanatkarımız da dahil edilerek esnafımızın emekli olmasının önü açılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlikte yaşadığı sorunların çözülmesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Esnafın yanında çalışan işçi 7 bin 200 prim gününde emekli olurken esnafımız 9 bin günü doldurmak zorunda. En fazla primi ödeyen esnafımız, en düşük maaşı alıyor. Esnafımızın aldığı emeklilik maaşında da düzenlemeye gidilmeli. Öte yandan 2000 yılı öncesinde vergi dairesine ya da esnaf odasına kayıt olup Bağ-Kur'a kayıt olmayanların mağduriyeti devam ediyor. Yeni EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkarlarımızın bu problemleri mutlaka çözülmeli. Esnafımızın bugüne kadar kaybettiği haklarının, EYT düzenlemesi kapsamındaki çalışmaların içine alınarak, hakkaniyetle bağdaşır şekilde çözülmesini talep ediyoruz."

