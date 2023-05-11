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  4. SON DAKİKA | Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme! Bakan Soylu duyurdu: 125 cc'nin altındaki motorlar için artık 'B sınıfı' yeterli olacak

SON DAKİKA | Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme! Bakan Soylu duyurdu: 125 cc'nin altındaki motorlar için artık 'B sınıfı' yeterli olacak

11.05.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında ehliyetlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini duyuran Bakan Soylu, "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek" dedi.

SON DAKİKA | Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme! Bakan Soylu duyurdu: 125 cc'nin altındaki motorlar için artık 'B sınıfı' yeterli olacak

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini açıkladı. Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Türkiye'de motor sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek "Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek" dedi.

SON DAKİKA | MOTOR EHLİYETİNDE YENİ DÖNEM

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

"125 cc altı motorlar var. Türkiye'de 2 tekerlekli kullanımı arttı. 125 cc altı motorlar, şehir içi günlük kullanılan motor sayısı arttı. Biz de Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli noktaya geldi, arkadaşlar düğmeye bastı. Sadece 1-2 tane ders alabilecekler. Ek bir dersle bunu sağlayabilecekler, ayrı bir motor ehliyeti almaya gerekmeyecek."

GFDGDFH

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Süleyman Soylu Ehliyet motor

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