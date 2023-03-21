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  4. SON DAKİKA | Motorin fiyatları üçüncü kez değişti! Benzinde yaprak kıpırdamıyor… Akaryakıt tabelaları bugün zamlı yandı (21 Mart Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA | Motorin fiyatları üçüncü kez değişti! Benzinde yaprak kıpırdamıyor… Akaryakıt tabelaları bugün zamlı yandı (21 Mart Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

21.03.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Başta motorin (mazot) ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından bugün de araştırılıyor. Petrol fiyatlarında geçtiğimiz hafta yaşanan sert kayıplarla peş peşe gelen motorin fiyatları için indirim bugün yerini zamma bıraktı. Peki 21 Mart 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 81 il için güncel akartakıt pompa fiyatları ile birlikte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA | Motorin fiyatları üçüncü kez değişti! Benzinde yaprak kıpırdamıyor… Akaryakıt tabelaları bugün zamlı yandı (21 Mart Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi: Mazot ve benzin fiyatı petrol, döviz kurundaki hareketlilik ve yurt dışındaki gelişmeler ile yön bulmaya devam ediyor Bu kapsamda petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen Yurt dışı ürün fiyatlarındaki gerileme Türkiye'de motorin fiyatlarının yüksek seviyede olması motorin litre fiyatları için iki indirimin ardından bugün pompaya zam olarak yansıdı. İşte 21 Mart 2023 Salı motorin litre fiyatları ve benzin fiyatı…

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MOTORİNE ZAM GELDİ

Geçtiğimiz seneye 12,75 TL seviyelerinde başlayan motorin, Mart ayında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın petrol fiyatlarını 140 dolara kadar yükseltmesinin ardından 30 liralık rekora ulaşarak zirve yapmıştı. Ancak geçen bir sene sonunda fiyatları 70 dolara kadar düşmesi litre fiyatlarını 20 TL seviyelerinde neredeyse sabitledi.

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PEtrol fiyatları 15 ayın dip seviyesinde seyrederken 15 Mart’ta 71 kuruş, 17 Mart’ta ise 1,34 TL olmak üzere toplamda 2,05 TL indirim yapılan motorin fiyatları 1 yılın en düşük seviyesini görerek 20 TL’nin altına gerilemişti. Ancak dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlilik ve yurt dışı ürün fiyatlarına bağlı olarak mazota bu gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapıldı.

BENZİNE ZAM DA İNDİRİM DE YOK

Benzin grubunda ise fiyat değişimi beklenmiyor. Benzine en son geçtiğimiz ay indirim yapılmıştı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (21 MART 2023 SALI)

İSTANBUL
Benzin: 20.54 TL
Motorin: 20.32 TL

ANKARA
Benzin: 20.93 TL
Motorin: 20.81 TL

İZMİR
Benzin: 20.90 TL
Motorin: 20.89 TL

BENZİN


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