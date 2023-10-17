SON DAKİKA | Motorin fiyatları yeniden 40 lirayı aştı! Benzine 6 liralık fark attı (17 Ekim Salı güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika haberi… Motorin ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen brent petrol fiyatı, Orta Doğu’da yaşanan savaşın etkisi ile 90 doların üzerine sert bir şekilde yükselmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin bu hafta İsrail'i ziyaret etmeyi planlamasıyla petrol fiyatları yüzde 1’den fazla düşse de akaryakıt fiyatları zamdan kaçamadı.

MOTORİNDE ZAM TABELAYA YANSIDI

Orta Doğu’da yaşanan gerilimin neden olduğu petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak akaryakıt türlerinden motorinin (mazot) litre fiyatına beklenen zam geldi. Bugünden itibaren motorin litre fiyatları 2 lira 23 kuruş zamlandı. Benzin fiyatı ise değişmedi.

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39,56 TL’ye, Ankara’da 40,15 TL’ye, İzmir’de 40,30 TL’ye yükseldi.

17 EKİM 2023 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 33,56 TL

Motorin: 39,56 TL

LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA

Benzin: 34,17 TL

Motorin: 40,15 TL

LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR

Benzin: 34,27 TL

Motorin: 40,30 TL

LPG (Otogaz): 18,23 TL







