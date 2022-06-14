SON DAKİKA: Motorin ve benzin zammı için kritik gün! Araç sahiplerinin keyfi kaçacak: 30 TL'ye ramak kalmıştı...

İstanbul'da benzinin litresi 28.46 kuruştan satılıyor. 30 TL'ye ramak kala akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam iddiası gündeme geldi. Motorin fiyatları da yine İstanbul'da 28.85 kuruştan satışa sunuluyor. Eğer benzine veya motorine zam gelirse akaryakıtın litresi ilk kez 30 TL'yi geçmiş olacak.

SON DAKİKA: MOTORİNE YILBAŞINDAN BU YANA %119 ZAM!

Motorin ve benzin fiyatları milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Hem dünya genelinde brent petrolün fiyatının artması hem de döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle benzin fiyatları da oldukça değişkenlik gösteriyor. Yılbaşından bu yana motorine %119 zam geldi.

Peş peşe gelen zamların ardından 2.60 TL'lik bir zam daha geleceği iddia edilse de EGPİS bu iddiayı yalanladı. EGPİS yaptığı açıklamada dünkü zam iddiasını yalanlarken 'Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır.' denildi.

BENZİN VE MOTORİNE YENİDEN ZAM GELEBİLİR! 30 TL...

Bu açıklamaya göre benzin ve motorin zammı için yeni fiyatları piyasanın bugünkü durumu belirleyecek. Eğer benzin ve motorine bir zam daha gelirse ikisinin litre fiyatı da 30 TL'yi geçmiş olacak.



