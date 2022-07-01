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Son dakika: Motorinden sonra beklenen benzin indirimi de geliyor! Araç sahiplerine bu kez iyi haber... (Güncel benzin fiyatları)

01.07.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Artan döviz kuru ve petrol fiyatları sonrası üst üste zam yapılan akaryakıt fiyatları için flaş bir gelişme yaşandı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştıran araç sahiplerine güzel haber geldi. Motorine iki günde gelen 3 lira 34 kuruşluk indirimin ardından bugün benzin ve LPG litre fiyatı için indirim yapılacağı öğrenildi. Peki 1 Temmuz Cuma güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? İşte son dakika akaryakıt haberinin detayları...

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrası indirim haberi geldi. Dolar kurundaki düşüş motorin, benzin ve LPG litre fiyatına indirim olarak yansıdı. Motorin litre fiyatı dünkü 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından dün 84 kuruş düştü. Benzin fiyatlarına da indirim bekleniyor.

Bununla beraber benzin ve otogaz fiyatlarında yarından geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor. ForeksHaber tarafından sektörden alınan bilgiye göre, yarından gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,75 TL civarında fiyat indirimi bekleniyor. Yine aynı gün geçerli olacak şekilde benzin grubunda ise 2,13 TL fiyat indirimi beklentisi bulunuyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

SON DAKİKA: BENZİNE DE İNDİRİM GELİYOR! İŞTE YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 27,25 TL (25,12 TL olması bekleniyor)
Motorin: 26,64 TL
LPG: 12,42 TL (10,67 TL olması bekleniyor)

ANKARA

Benzin: 27,35 TL (25,22 TL olması bekleniyor)
Motorin: 26,74 TL
LPG: 12,29 TL (10,44 TL olması bekleniyor)

İZMİR

Benzin: 27,37 TL (25,24 TL olması bekleniyor)
Motorin: 26,77 TL
LPG: 12,09 TL (10,24 TL olması bekleniyor)

İLK BEŞ AYDA SATIŞLAR ARTTI

Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,87 artışla 350 bin 578 m3 oldu. Aynı ayda motorin satışları yüzde 22,53 artışla 2 milyon 653 bin 76 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 50,72 artışla 13 bin 999 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 6,82 artışla 141 m3 seviyesine geldi. Otogaz satışlarının yüzde 43,52 artışla 269 bin 575 ton olduğu belirtildi.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 37,31 artışla 1 milyon 577 bin 66 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 6,74 artışla 11 milyon 641 bin 341 metreküp seviyesine ulaştı. Fuel oil satışları yüzde 53,38 artışla 96 bin 148 ton, gazyağı satışları yüzde 18,54 düşüşle 760 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 10,60 artışla 1 milyon 146 bin 313 ton olarak gerçekleşti.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Allah'ın izni ile ekonomi düzelecek ve ülke üzerinde gayri milli emelleri olanlar avuçlarını yalayacak İnşallah
bu ülke düzelmez bu iktidar ülkemizi yönetemiyor mevcut sistemi bozarak içinden çıkımaz hale getirdi seçimde iktidar deyişmeli eyt nin hakını vermiyorlar
3-4 lira indirim geldi diye hemen halaya başlasaydın geçen sene 6-7 tl civarıdı benzin 25 leri görecek diye halaya başlayın hemen s
Bayram geliyor ve ne yazıkki insanımız akrabalarına bayram ziyaretine gidemez hale geldi,Ankara-istanbul 1 kişi gidiş dönüş 750TL daha uzak mesafedekiler nasıl gidip nasıl döner?Bu arada ülkemizdeki Suriyeliler yine bayramda gidip geri dönerler nasıl bir tiyatrodur bu adamlar savaş kaçkını ama ülkesine gidip geri dönebiliyorsa bizim ülkemizde ne işi var bu tiyatrocuların?
araç almak için bayiler 5 ay sonra gün gün eriyor ve parayi peşin versen bile 5 ay sonraki fiyat ne ise farkı istiyor ve 2 ay önce fiyatı alan araç lara yüzde 30 zam yapıldı para yok diyenler porokatorlara bozguncu ay fon telefon 30 bin TL sıra var
@uzun964 arabası olan komşularımın çoğu eskisi gibi arabasına binemiyor,ya yürüyor yada bisiklet kullanıyorlar.
@uzun964 Bunun neden olduğunu anlamadığın sürece düzelmez bu ortam. Adamlar sıfır araba alıyor daha sonra ilana aldığından fazlasını koyarak satıyor bunu zengin insanlar yapıyor zaten bir yatırım olarak görüyor. 2 yıl önce 170 bin tl olan araba şuan 400-450 bin tl faize koysan bu kadar getiri olmazdı. Paramız pul oluyor sen hala provokatör diyorsun.
Bekleniyor ne ya ? Beklenmesin hemen yapılsın ! Geçen yaz benzin 7,5 TL idi.

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