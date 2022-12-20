Son dakika: Motorine benzine indirim! Akaryakıtta tabela değişti (20 Aralık Salı güncel benzin ve mazot fiyatı)

Motorin fiyatları ve benzin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petroldeki dalgalı seyir devam ederken akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Son olarak geçen hafta zam gelen akaryakıta bu gece indirim yapıldı. Peki, 20 Aralık Salı benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları…

SON DAKİKA: AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM

Bu gece hem motorin hem de benzin için tabela yeniden değişti. Aralık ayı içinde benzine toplamda 1,67 TL indirim yapılmıştı. Güncel fiyatı 18,51 TL olan benzinin litresine bu gece 61 kuruş indirim geldi.

İNDİRİM SONRASI BENZİN VE MOTORİNDE SON RAKAMLAR

Geçen hafta yapılan 1,7 TL’lik zammın ardından litresi 22,80 TL’ye çıkan motorin ise 77 kuruş geriledi. Böylece son indirimin ardından benzin litre fiyatı 17,92’ye, motorin ise 22,03 TL’ye geriledi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 ARALIK 2022 SALI)

İZMİR

Motorin fiyatı: 22,30 TL

Benzin fiyatı: 18,12 TL

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 22,03 TL

Benzin fiyatı: 17,92 TL

ANKARA

Motorin fiyatı: 22,22 TL

Benzin fiyatı: 18,13 TL



