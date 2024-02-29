Son dakika: Motorine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme (29 Şubat Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi… Motorin ve benzin fiyatı zamlarla rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve mazot fiyatlarına indirim geleceğini duyurdu. İlk adım atılmıştı. Motorine iki gün peş peşe toplam 2,31 TL’lik indirim yapıldı. Benzin fiyatı da 76 kuruş geriledi. Bugün ise akaryakıt fiyatlarında son dakika bir indirim haberi daha geldi!

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorine 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Yeni fiyatlar 1 Mart'tan itibaren akaryakıt tabelalarına yansıyacak.

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI

Bu gece yapılması beklenen 1,35 liralık indirimin ardından İstanbul’da mazot fiyatının 40,64 TL’ye, Ankara’da 41,4 TL’ye ve İzmir’de 41,63 TL’ye gerilemesi bekleniyor.

29 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNCEL MAZOT FİYATI

Şu an ortalama motorin fiyatları İstanbul’da 41,99 liradan, Ankara’da 42,75 TL’den ve İzmir’de ise 42,98 TL’den satılıyor.

BUGÜN BENZİN FİYATI KAÇ TL?

Benzin fiyatı ise İstanbul’da 40,45 TL’den, Ankara’da 41,16 TL’den ve İzmir’de 41,39 TL’den satışa sunuluyor.







