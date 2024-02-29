Son dakika: Motorine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme (29 Şubat Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi… Motorin ve benzin fiyatı zamlarla rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve mazot fiyatlarına indirim geleceğini duyurdu. İlk adım atılmıştı. Motorine iki gün peş peşe toplam 2,31 TL’lik indirim yapıldı. Benzin fiyatı da 76 kuruş geriledi. Bugün ise akaryakıt fiyatlarında son dakika bir indirim haberi daha geldi!
Motorine 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Yeni fiyatlar 1 Mart'tan itibaren akaryakıt tabelalarına yansıyacak.
Bu gece yapılması beklenen 1,35 liralık indirimin ardından İstanbul’da mazot fiyatının 40,64 TL’ye, Ankara’da 41,4 TL’ye ve İzmir’de 41,63 TL’ye gerilemesi bekleniyor.
Şu an ortalama motorin fiyatları İstanbul’da 41,99 liradan, Ankara’da 42,75 TL’den ve İzmir’de ise 42,98 TL’den satılıyor.
Benzin fiyatı ise İstanbul’da 40,45 TL’den, Ankara’da 41,16 TL’den ve İzmir’de 41,39 TL’den satışa sunuluyor.