Son dakika | Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artırıldı: 4 bin lirayı geçti! Yeni vergi oranları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artırıldı! Ayrıca yeniden değerleme oranı da değişti. Yeni vergi oranları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞTE YENİ MTV TUTARI

Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Motorlu taşıtlar vergisi yüzde 43,93 oranında artırıldı. Sıfır araçta en düşük motorlu taşıtlar vergisi 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.

Öte yandan silindir hacmi 1300 altındaki araçlarda en yüksek motorlu taşıtlar vergisi 4 bin 32 liradan 5 bin 803 liraya çıktı.

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır