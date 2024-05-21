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Son dakika: MTV borcunu ödemeyenler dikkat! Kamu alacaklarında gecikme faizi yükseltildi: Karar Resmi Gazete'de

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.05.2024 07:18
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Son dakika haberi... MTV ve vergi dahil birçok amme alacağı için uygulanan gecikme zammı oranı için yeni bir karar alındı. Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranları yükseltildi. Buna göre kamu alacaklarında gecikme faizi oranları her ay için ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5’ten yüzde 4,5’e çıkarıldı. Bugünden itibaren amme alacaklarda tecil faizi de yıllık yüzde 48 oldu.

Son dakika: MTV borcunu ödemeyenler dikkat! Kamu alacaklarında gecikme faizi yükseltildi: Karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltildi.

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AMME ALACAKLARINDA TECİL FAİZİ YÜZDE 48’E YÜKSELTİLDİ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 48 olarak belirlendi. Bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının uygulanması gerekiyor.

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Öte yandan, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 48 tecil faizi oranı uygulanacak.

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KAMU ALACAKLARI NELERİ KAPSIYOR?

Amme alacakları bir başka deyişle kamu alacakları başta vergiler olmak üzere adli ve idari para cezalarını da kapsıyor. Yasal düzenlemelere göre vergi dahil kamu alacağı, öngörülen yasal süre içinde ödenmezse, bu sürenin bitiminden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 4.5 oranında gecikme zammı uygulanacak.

TECİL FAİZİ NE ANLAMA GELİYOR?

Buna göre artık bir borcun ertelenmesi durumunda alınacak faiz yüzde 36 değil, yüzde 48 olacak. Mükellefler vergi borçlarını ödeyemedikleri durumlarda 36 aya kadar taksitlendirme isteyebiliyorlar. Bu durumlarda tecil faizi uygulanıyor.


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