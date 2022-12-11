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  4. Son dakika | Muhalefet 10 bin TL demişti, AK Parti kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 çıkışı dikkat çekmişti...

Son dakika | Muhalefet 10 bin TL demişti, AK Parti kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 çıkışı dikkat çekmişti...

11.12.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammıyla ilgili son dakika haberleri yakından takip edilirken, son rakamlar kulisleri hareketlendirdi. Muhalefetin asgari ücretin 10 bin TL'nin üzerinde olmasıyla ilgili açıklamaları dikkat çekerken, AK Parti kulislerinde konuşulan son rakam da ortaya çıktı. İşte 2023 Asgari ücret zammıyla ilgili detaylar...

Son dakika | Muhalefet 10 bin TL demişti, AK Parti kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 çıkışı dikkat çekmişti...

Son dakika: Asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 14 Aralık'ta yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikivi toplantısında. Kritik toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması beklenirken, tarafların ilk rakamları da telaffuz edebileceği iddia edildi.

MUHALEFETİN BEKLENTİSİ: 10 BİN TL'İN ÜZERİNDE OLMALI

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili kulislerde rakamlar ise konuşulmaya devam ediyor. Muhalefet asgari ücretin 10 bin TL üzerine çıkması gerektiğini savunurken, CHP asgari ücret önerisini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2023 için asgari ücret önerilerinin 10 bin 128 lira olduğunu söyledi.

VELI

DESTİCİ, "YÜZDE 40-50 ARASINDA BİR ARTIŞ" DEMİŞTİ

Muhalefetin asgari ücret önerileri sonrası gözler Cumhur İttifakı'na çevrilmişti. Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada "Beklentimiz enflasyon + yüzde 20 refah payı belirlenerek yani yüzde 40-50 arasında bir artış ile asgari ücretin rahatlatılması olacak" diye konuşmuştu.

DESTICI

ASGARİ ÜCRET İÇİN AK PARTİ KULİSLERİNDE KONUŞULAN RAKAM

Son gelen iddialara göre AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret beklentisi de ortaya çıktı. AK Parti kulislerinde asgari ücretin 8 bin ile 8 bin 250 TL arasında olacağının konuşulduğu öğrenildi.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

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Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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