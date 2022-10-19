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SON DAKİKA | Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücret hesabı başladı! 3 kriter belli oldu: ‘Enflasyon değil, memur zammı oranı…’

19.10.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 Ocak zammı için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 7 bin 500 ila 10 bin lira arasındaki rakamların konuşulduğu yeni asgari ücret için iş dünyasından flaş bir açıklama geldi. İTO Başkanı Şekip Avdagiç enflasyona vurgu yaparak ‘refah payı’nı işaret etti. Avdagiç, “Kimseyi rahatsız etmez. Bunun altında bir şey beklemek rasyonel de olmaz” dedi ve 3 kriteri açıkladı. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücret hesabı başladı! 3 kriter belli oldu: ‘Enflasyon değil, memur zammı oranı…’

Asgari ücret zammı için tahminler gelmeye devam ederken, milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zammı son dakika gelişmelerini araştırıyor. Enflasyonun üzerinde bir artış yapılmasına kesin gözüyle bakılan Ocak 2023 asgari ücret için zam senaryoları merak konusu oldu. Konuşulan ise 7 bin 500 lira ila 10 bin lira arasında bir rakamın olacağı…

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Hem çalışanlar hem işverenler zam için şimdiden hesaplamalara başlarken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’ten çok önemli bir açıklama geldi. Avdagiç, asgari ücretin enflasyonun geldiği nokta dikkate alınarak, alım gücünü telafi edecek bir oranda artmasını, üzerine birkaç puanlık koyulacak refah payının iş dünyası tarafından makul karşılanacağını dile getirdi.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN REFAH PAYI ÖNERİSİ

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Kamu ve iş dünyası olarak bu yüksek enflasyonun yaşandığı dönemde özellikle ücretli kesimin alt segmentlerinde bulunan çalışanların hayat standartlarını makul noktada tutmanın en büyük sorumluluk olduğunu ifade eden Avdagiç, “Asgari ücretin enflasyonun geldiği nokta dikkate alınarak, alım gücünü telafi edecek bir oranda artmasını, hatta birkaç puan da üzerine eklenecek bir refah payını iş dünyası makul karşılar. Kimseyi rahatsız etmez. Bunun altında bir şey beklemek rasyonel de olmaz” ifadelerini kullandı.

2023 yılı asgari ücretinin enflasyonun birkaç puan üzerine eklenecek bir refah payı ile uygulanmasının doğru olacağını vurgulayan Avdagiç, iş dünyasının asgari ücret artışıyla ilgili bir sıkıntısı olmadığını, ancak beraberinde gelen bazı konularla ilgili beklentileri bulunduğunu belirtti.

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ZAM İÇİN 3 KRİTER

Bu kapsamda 3 konuda beklentileri olduğunu belirten Avdagiç, şöyle devam etti:

"SGK sigorta primine esas kazanç üst sınırı memur maaş zammı ya da enflasyon oranında artırılmalı. Gelir vergisi dilimleri asgari ücret artışı nispetinde güncellenmeli. Kıdem tazminatı üst limitinde katlamalı artış olmamalı. SGK üst limiti asgari ücretin 7,5 katı oldu. Bu daha evvel 5 katıydı, sonra 6,5 katı olmuştu. Son olarak da 7,5 katı oldu. Dolayısıyla asgari ücrette yapılan artış, aynı zamanda işverene tavan ücrette de enflasyonun üzerinde ilave prim maliyeti anlamına geliyor. SGK üst limiti 50 bine yaklaştı. Bizim beklentimiz, SGK üst limitinin asgari ücret artış oranı üzerinden değil, memur maaşına yapılan zam veya enflasyon oranı nispetinde artırılması. Şu anda SGK üst limiti son 5 yıla baktığınız zaman reel olarak yüzde 40-45 artmış durumda."

“GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ GÜNCELLENMELİ”

Şekib Avdagiç, ikinci beklentilerinin ise gelir vergisi dilimlerinin asgari ücret artış oranında güncellenmesi olduğunu bildirdi. Belli bir seviyenin üzerinde gelir elde edenler ile işverenin ödediği brüt ücret arasında ciddi bir makas olduğuna dikkati çeken Avdagiç, “Yani şu anda belli bir rakamın üzerindeki maaş alanlara bakarsak, çalışanın eline geçen şirketin ödediğinin yüzde 55’ini ancak buluyor” ifadesini kullandı.

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ÜÇÜNCÜ KRİTER KIDEM TAZMİNATI

İTO Başkanı Avdagiç, üçüncü taleplerinin de kıdem tazminatı üst limitine ilişkin olduğunu belirtti.

Avdagiç, "Kıdem tazminatı üst limiti artış oranlarının enflasyon oranıyla doğru orantılı olması, katlamalı bir artış olmaması lazım. İş dünyasının yükünü öngörülenin üzerinde etkilememesi için bunu da önemli görüyoruz." diye konuştu.


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