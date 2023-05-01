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SON DAKİKA | Öğretmen, polis, hemşire… Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm memurlar için duyurdu: Kente göre seyyanen zam! Kira, ilave lojman ve tazminat desteği...

01.05.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika memur zammı haberleri... Kamu çalışanlarına yönelik yeni bir müjde daha yolda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kamu-Sen Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamasında büyükşehirlerde yaşayan kira sorununa karşı çalışma yapıldığını belirtti. Bu kapsamda büyükşehirlerde yaşayan memurlara kira ve tazminat destekleri verilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA | Öğretmen, polis, hemşire… Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm memurlar için duyurdu: Kente göre seyyanen zam! Kira, ilave lojman ve tazminat desteği...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Genel Kurulu’nda büyükşehirlerde görev yapan kamu çalışanlarının alım gücünü desteklemek için yeni bir çalışma yürütüldüğünün mesajını verdi. Deprem sonrası büyükşehirlerdeki kira fiyatlarındaki fahiş artış ile mücadele ettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz. TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız” açıklamasında bulundu.

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MEMURLARA KİRA VE TAZMİNAT DESTEĞİ GÜNDEMDE

Erdoğan’ın açıklamasının ardından memurlara kira ve tazminat desteği verileceği konuşulmaya başlandı. Ayrıca öğretmen, polis gibi meslek grupları için ilave lojman olanağının da tanınabileceği belirtiliyor.

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SEÇİM BEYANNAMESİNDE KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN AYRI BAŞLIK

TRT Haber’de yer alan haberde, AK Parti'nin seçim beyannamesinde, kamu çalışanlarına verilecek destekler için ayrı başlık açıldı. İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı ifade edildi. Bu konuda bölgesel geçim endeksleri dikkate alınacak.

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KENTE GÖRE SEYYANEN ZAM

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin gündeme gelen önerilere ilişkin yaptığı yorumda, "Son dönemde artan kira fiyatları nedeniyle büyükşehirlerde kamu çalışanlarının yaşam şartları gerçekten zorlaştı. Elbette hem hayat pahalılığı, hem kira fiyatları Türkiye'nin her yerinde etkili oluyor. Hükümet çevrelerinde konuşulan şu bir kira desteği verileceği, özellikle büyükşehirlerde bir tazminat altında kamu çalışanlarına bir maaşlarına ek ilave olarak bir destek verileceği, yine lojman yapımı konusunda adımlar atılacağına dair çeşitli alternatifler konuşuluyor. Bölgenin şartlarına göre, yaşanılan kente göre seyyanen bir ilave maaşlara destek sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
memur zammı kira fiyatları

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