Son dakika… Önce 720, sonra 1450 Lira! İşte gram altın için rekor tarihi!

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu ve dünya genelinde rekor seviyelere çıkan koronavirüs vakalarıyla karışık bir seyir izlenirken, ABD’de bu hafta enflasyon ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları kritik öneme sahip. Powell’ın açıklamalarının faiz artış şekli ve tarihi açısından önemli işaretler vermesi bekleniyor. ABD’de aralık ayı enflasyonunun ise yüzde 7’yi aşmasına kesim gözüyle bakılıyor.

İki önemli gelişmeyi bekleyen küresel piyasalarda gözler 10 yıllık tahvil faizlerine çevrildi. Faiz bugün 2020’nin Ocak ayından beri en yüksek seviyesini gördü. 1,80’i aşan faiz en son 2 yıl önce koronavirüs vakalarının artmaya başlamasıyla bu seviyeye yükselmişti. Buna paralel altın ons fiyatlarında yukarı yönlü seyir 1800 dolar direncinde sınırlanıyor.

1800 dolar seviyesinde seyreden altın ons fiyatının önce destek seviyesi olan 1600 doları mı yoksa direnç seviyesi olan 2000 doları mı test edeceğine 25 Ocak’ta gerçekleşecek Fed toplantısı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması sonrasında belirlemesi bekleniyor.

JP MORGAN YILIN SON ÇEYREĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

ABD’li yatırım bankası JP Morgan analistleri tarafından yayımlanan raporda, Fed'in 2022'de para politikasını sıkılaştırmaya başlamasıyla birlikte altının bu adımın etkilerine karşı dayanamayacağını düşünüyor. Raporda ayrıca Fed'in genişlemeci para politikasını terk etmesiyle altın ve gümüş fiyatları üzerinde 2022 senesi boyunca baskı oluşacağı, 2022 yılının ilk çeyreğinde ons altının 1765 dolar seviyelerine düşeceğini ve istikrarlı şekilde düşmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi. 2022'nin son çeyreğinde altın fiyatlarının 1520 dolara kadar gerileyebileceği de raporda not edildi.

GRAM ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE

2021 yılına 451 lira seviyesinden başlayarak Aralık ayında dolardaki yükselişten destek bularak 1060 lira seviyesini görerek yılı 780 lira seviyelerinden kapattı. Yatırımcısına 1 yılda yaklaşık yüzde 73 getiri sağlayan gram altın yıl başından itibaren 800 liranın üzerine doğru ataklar gerçekleştiriyor. Gram altın bu sabah 801 lira seviyesinde bulunuyor.

DOLARDA YENİ REKOR ALTINI UÇURACAK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcısın her yıl olduğu gibi 2021’de de kazandığını anımsatarak, “2022 yıl içinde dolar/TL kurunda yeni rekorlar beklediğimden, ons altında bu sürece destek olursa gram altında 1450 lira seviyesi kaçınılmaz olur. Ama hemen değil. İlk önce son bir alım fırsatı olacağını öngördüğümden kısa vade için düşüş bekleyeceğim. Bu seviye ise 720 lira seviyesi. Öngördüğüm 720 lira seviyesi test edilirse, o gün tekrar bir yorum yapmakta fayda var. Belki biraz daha aşağısına sarkabilir. Bunu konuşmak için önce 720 liraya görmek gerek” yorumunda bulundu.



