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Son Dakika: Otogaza zam geldi!

11.01.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre otogaza zam yapıldı. EPGİS'ten gelen açıklamaya göre 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak ve pompa satış fiyatlarına yansıyacak zam, 29 kuruş olarak gerçekleşti. İşte otogaza zam haberinin detayları...

Son Dakika: Otogaza zam geldi!

Son dakika haberine göre otogaza zam geldi. Çok sayıda araç sahibini yakından ilgilendiren zam haberinin detayları EPGİS tarafından açıklandı. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre otogaz zammı 29 kuruş olarak gerçekleşti ve pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Otogaz zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı da merak ediliyor. Otogaz zammı 12 Ocak 2022 itibarıyla geçerli olacak.

İşte EPGİS'ten yapılan açıklama:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 29 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.


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