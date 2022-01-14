Son dakika: Otomobil fiyatları düşecek mi? MASFED Başkanı Aydın Erkoç açıkladı

Döviz kurlarındaki artış ve dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle otomobil fiyatları yükselmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TL'yi özendirici yeni düzenlemeler sonrasında döviz kurlarında sert düşüşler yaşanırken rekor zamlara sahne olan otomobil piyasasında yeni bir gelişme yaşandı. Sıfır araç için ÖTV değişikliği yapıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla sektörde büyük sorunlar yaratan yüzde 50 – yüzde 80 arasına, yüzde 60 ve yüzde 70 ara baremler eklendi. ÖTV Matrahı, 120.000 TL’yi aşmayanlar için yüzde 45 120 – 150 bin TL arası için yüzde 50, 150 – 17 bin TL arası için yüzde 60, 175 – 200 bin arası için yüzde 70 diğerleri için ide yüzde 80 oldu. Ayrıca bazı hibrit araçların da ÖTV matrahı artırıldı. Matrah artışı sonrası bazı modellerde yüzde 3 ila yüzde 16 arasında fiyat değişimi olacağı belirtiliyor.

"UZUN VADELİ ÇÖZÜM İÇİN DÖVİZ KURUNUN DÜŞMESİ VE ÖTV İNDİRİMİ GEREKLİ"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, araç fiyatlarında uzun vadeli bir çözüm için özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi ve döviz kurunun düşmesi gerektiğini bildirdi.

Erkoç, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sıfır araçlar için alınacak ÖTV matrah limitlerinin değiştirildiğini hatırlattı.

Düzenlemenin yerli üretimi desteklediğini belirten Erkoç, küçük motorlu araçlarda yüzde 5 ila yüzde 11 arasında indirim olabileceğini kaydetti.

Erkoç, döviz kurlarında aşağı yönlü hareketin düzenlemeyi destekleyebileceğine dikkati çekerek, "Bu düzenleme, döviz kurunun aşağı yönlü hareketiyle daha olumlu olabilir. Döviz kuru bu seviyede kalır ya da yükselirse yapılan düzenleme çok bir değişiklik oluşturmayacaktır. Döviz artınca araç fiyatları da artıyor ve düzenlemenin etkisi kısa süreli oluyor. Araç fiyatlarında uzun vadeli bir çözüm için döviz kurunun düşmesi ve ÖTV indirimi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yapılan düzenlemeyle ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobillerin yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacağını vurgulayan Erkoç, şunları kaydetti:

"120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olan araçlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında bulunan araçlarda ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin lira aralığında olan araçlar yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. ÖTV matrahı 200 bin lira üstündeki araçlarda vergi oranı yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak. ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşıp 210 bin lirayı aşmayanlar yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bin lirayı aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak."

