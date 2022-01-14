FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Otomobil fiyatları düşecek mi? MASFED Başkanı Aydın Erkoç açıkladı

Son dakika: Otomobil fiyatları düşecek mi? MASFED Başkanı Aydın Erkoç açıkladı

14.01.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil fiyatlarıyla ilgili yeni açıklama geldi. Dolar kurunun düşüşe geçmesiyle birlikte dün yeni bir gelişme yaşandı ve sıfır araç için ÖTV değişikliği yapıldı. Bu gelişmelerin ardından MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç'tan otomobil fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Erkoç döviz artınca araç fiyatlarının da arttığını, bu nedenle araç fiyatlarında uzun vadeli bir çözüm için döviz kurunun düşmesi ve ÖTV indirimi gerektiğini bildirdi.

Son dakika: Otomobil fiyatları düşecek mi? MASFED Başkanı Aydın Erkoç açıkladı

Döviz kurlarındaki artış ve dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle otomobil fiyatları yükselmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TL'yi özendirici yeni düzenlemeler sonrasında döviz kurlarında sert düşüşler yaşanırken rekor zamlara sahne olan otomobil piyasasında yeni bir gelişme yaşandı. Sıfır araç için ÖTV değişikliği yapıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla sektörde büyük sorunlar yaratan yüzde 50 – yüzde 80 arasına, yüzde 60 ve yüzde 70 ara baremler eklendi. ÖTV Matrahı, 120.000 TL’yi aşmayanlar için yüzde 45 120 – 150 bin TL arası için yüzde 50, 150 – 17 bin TL arası için yüzde 60, 175 – 200 bin arası için yüzde 70 diğerleri için ide yüzde 80 oldu. Ayrıca bazı hibrit araçların da ÖTV matrahı artırıldı. Matrah artışı sonrası bazı modellerde yüzde 3 ila yüzde 16 arasında fiyat değişimi olacağı belirtiliyor.

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte Renault, Fiat, Hyundai, Toyata yeni fiyat listesi…ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte Renault, Fiat, Hyundai, Toyata yeni fiyat listesi…

"UZUN VADELİ ÇÖZÜM İÇİN DÖVİZ KURUNUN DÜŞMESİ VE ÖTV İNDİRİMİ GEREKLİ"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, araç fiyatlarında uzun vadeli bir çözüm için özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi ve döviz kurunun düşmesi gerektiğini bildirdi.

Erkoç, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sıfır araçlar için alınacak ÖTV matrah limitlerinin değiştirildiğini hatırlattı.
Düzenlemenin yerli üretimi desteklediğini belirten Erkoç, küçük motorlu araçlarda yüzde 5 ila yüzde 11 arasında indirim olabileceğini kaydetti.

Erkoç, döviz kurlarında aşağı yönlü hareketin düzenlemeyi destekleyebileceğine dikkati çekerek, "Bu düzenleme, döviz kurunun aşağı yönlü hareketiyle daha olumlu olabilir. Döviz kuru bu seviyede kalır ya da yükselirse yapılan düzenleme çok bir değişiklik oluşturmayacaktır. Döviz artınca araç fiyatları da artıyor ve düzenlemenin etkisi kısa süreli oluyor. Araç fiyatlarında uzun vadeli bir çözüm için döviz kurunun düşmesi ve ÖTV indirimi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Yapılan düzenlemeyle ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobillerin yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacağını vurgulayan Erkoç, şunları kaydetti:

"120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olan araçlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında bulunan araçlarda ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin lira aralığında olan araçlar yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. ÖTV matrahı 200 bin lira üstündeki araçlarda vergi oranı yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak. ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşıp 210 bin lirayı aşmayanlar yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bin lirayı aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el oto pazarının şampiyonları belli oldu... İşte en çok satılan markalarİkinci el oto pazarının şampiyonları belli oldu... İşte en çok satılan markalar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Marketlere flaş öneri: İndirimli satılsın

Marketlere flaş öneri: İndirimli satılsın

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Emekli zamlarıyla ilgili önemli gelişme! Yüzde 25 ve 617 TL zam geliyor!

Emekli zamlarıyla ilgili önemli gelişme! Yüzde 25 ve 617 TL zam geliyor!

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda

Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.