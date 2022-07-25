SON DAKİKA: Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu! Akaryakıta beklenen indirim geliyor (Güncel benzin motorin fiyatları)

Son dakika: Otomobil sahipleri artan benzin ve motorin fiyatlarıyla birlikte kullanımlarını azalttı. Son dönemde brent petroldeki düşüşlerle birlikte benzin fiyatlarına da indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatı 22.72 TL'den satılırken motorinin litresi 25.38 TL'den satılıyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren indirimin tarihi de belli oldu.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarın (26.04.2022) motorine 92 kuruşluk bir indirim geliyor. Bu indirimle birlikte Salı sabahından itibaren İstanbul'da 25.38 TL'den satılan motorinin litre fiyatı 24.46 TL'ye inmiş olacak.
BENZİN: 22.73 TL
MOTORİN: 25.38 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
BENZİN: 22.84 TL
MOTORİN: 25.49 TL
Beklenen ilk indirim motorin fiyatlarında olacak. Brent petroldeki son duruma göre önümüzdeki günlerde benzin fiyatları için de yeni bir indirim olabilir.
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