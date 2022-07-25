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SON DAKİKA: Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu! Akaryakıta beklenen indirim geliyor (Güncel benzin motorin fiyatları)

25.07.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin ve benzin fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hafta başında benzin fiyatları ne kadar oldu? Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte akaryakıt fiyatları hızla yükselmişti. 30 TL'ye kadar yükselen motorine indirim yolda. İşte 24 Temmuz güncel benzin ve motorin fiyatlarıyla birlikte yapılacak indirimin miktarı...

SON DAKİKA: Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu! Akaryakıta beklenen indirim geliyor (Güncel benzin motorin fiyatları)

Son dakika: Otomobil sahipleri artan benzin ve motorin fiyatlarıyla birlikte kullanımlarını azalttı. Son dönemde brent petroldeki düşüşlerle birlikte benzin fiyatlarına da indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatı 22.72 TL'den satılırken motorinin litresi 25.38 TL'den satılıyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren indirimin tarihi de belli oldu.

SON DAKİKA: 30 TL BANDINI GÖRMÜŞTÜ... MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarın (26.04.2022) motorine 92 kuruşluk bir indirim geliyor. Bu indirimle birlikte Salı sabahından itibaren İstanbul'da 25.38 TL'den satılan motorinin litre fiyatı 24.46 TL'ye inmiş olacak.

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GÜNCEL İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN: 22.73 TL

MOTORİN: 25.38 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN: 22.84 TL

MOTORİN: 25.49 TL

BENZİN FİYATLARINA DA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Beklenen ilk indirim motorin fiyatlarında olacak. Brent petroldeki son duruma göre önümüzdeki günlerde benzin fiyatları için de yeni bir indirim olabilir.

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Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...
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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt fiyatları
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