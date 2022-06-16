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Son dakika: Otopark yönetmeliğinde yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

16.06.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının otopark yönetmeliğinde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre parsel dışı otopark yeri için azami mesafede geçerli olan bin metre kuralı izdüşümü olarak bin 500 metreye, yürüme mesafesi 2 bin metreye çıkarılırken, otopark bedeli alındıktan sonra 3 yıl içinde bölge otoparkı yapılma kuralı da 5 yıla çıkarılarak belediyelere kolaylık sağlandı.

Son dakika: Otopark yönetmeliğinde yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, otopark yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Bakanlığın yapmış olduğu düzenlemeler bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikte mesafe kuralını değiştiren Bakanlık, teknik gerekçelerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için azami mesafede geçerli olan bin metre kuralını izdüşümü olarak bin 500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2 bin metreye çıkardı. Böylece daha geniş bir alandan otopark temin edilebilmesi sayesinde otopark yapılma imkanı artmış oldu. Uygulamada kolaylık sağlandı.

Otopark bedeli alındıktan sonra 3 yıl içinde bölge otoparkı yapılma kuralı da 5 yıla çıkarılarak, belediyelere kolaylık sağlandı. Ödeme kolaylığı sağlamak için de değişikliğe giden Bakanlık, bölge otoparkı için alınan yüzde 25'lik ilk ödeme haricinde kalan yüzde 75'lik bedelin ödenme süresini iskan tarihini geçmemek kaydı ile 18 aydan 36 aya çıkardı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DE OTOPARKLAR İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25'lik bölge otoparkı bedeli alınması ve bölge otoparkları yapılıncaya kadar idarece geçici yol üstü geçici parklanma yöntemi ile iskân verilebilmesi kuralı da 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 350 metrekareye kadar genişletilebilecek. Bu sayede kentsel dönüşümde küçük parsellerde otopark yapımı daha da kolaylaşmış olacak.

Dükkan ve mağaza kullanımlarında ise her 40 metrekare yerine her 50 metrekare için 1 otopark düzenlenecek. Sit alanlarında belediyelere bu miktarı 60 metrekareye kadar çıkarabilme yetkisi de verilerek, sit alanlarındaki ruhsat işlemlerinde de kolaylık sağlanacak. (İHA)

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