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SON DAKİKA | ÖTV'de ezber bozan çıkış! 'Hükümet takip ediyor bence' diyerek açıkladı! Otomobil fiyatları...

20.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Otomobilde ÖTV indirimi için beklenti günden güne artarken, 2023 bütçesinde motorlu taşıtlardan alınan ÖTV’nin yüzde 33,1 artacağı belirtildi. Ancak sektör temsilcileri gelecek yıl ÖTV’ye zam yapılmayacağını tahmin ediyor. Sebebi ise hâlihazırda bulunurluk sorununun çözülmemiş olması. Matrah düzenlemesine ilişkinse bütün otomobillerin yüzde 80’den 70 dilimine düşse dahi fiyatların en fazla yüzde 7 geri çekileceğini ifade ediyorlar. Peki, ÖTV indirimi gelir mi? İşte detaylar...

SON DAKİKA | ÖTV'de ezber bozan çıkış! 'Hükümet takip ediyor bence' diyerek açıkladı! Otomobil fiyatları...

Son dakika… Otomobil fiyatlarında 2020 yılında pandemi ile başlayan yükseliş özellikle Türkiye’de hız kesmeden devam ediyor. Özellikle çip krizi, döviz kuruna bağlı konteyner krizi, krediye erişimdeki zorluk fiyatları yukarı çeken en önemli 3 etmen olarak karşımıza çıkıyor. Sektör temsilcileri yakın gelecekte araca olan talebin azalmayacağı hatta daha da artacağı görüşünde. Bu kapsamda ÖTV indirim beklentisi hem sektör hem de vatandaşlar arasında büyük bir beklenti haline dönüşürken dün çok önemli bir detay ortaya çıktı. Peki otomobile ÖTV indirimi gelir mi? Merak edilen sorunun yanıtı haberimizde…

SİNEM ERYILMAZ / MYNET ÖZEL

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SON DAKİKA: ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Temmuz ayının sonlarına doğru ÖTV indirim vaadinde bulunmuş ve araç almayı planlayanlara bir süre ‘erteleme’ çağrısı yapmıştı. Bunun üzerine halihazırda zaten yüksek olan araba fiyatları için vatandaşlar arasında ÖTV indirimi beklentisi oluştu. Son 2,5 aydır bu beklenti ile hareket eden sektörde dün ortaya çıkan yeni gelişme ile ÖTV indirim beklentisi rafa kalkmış gibi gözüküyor. 2023 yılı bütçesinde, ÖTV’nin ise gelecek yıl yüzde 33,1 artacağı belirtildi.

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ÖTV DEĞİŞTİRME YETKİSİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DA

Ancak bir başka kritik gelişme ise 26 Temmuz sabahı yaşanmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, motorlu araçlardaki ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırma veya sıfıra indirebilme yetkisi verildi.

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ÖTV ARTIŞI BEKLENMİYOR

Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz Mynet’e yaptığı değerlendirmesinde, “Eylül ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Plan’da (OVP) 2023 için döviz tahmini dolar/TL kuru için 21,5 lira oldu. Döviz ile paralel olarak ilerleyen otomobil fiyatları için yüzde 25’lik artış buradan gelecek. Beklenti ÖTV artışının yüzde 33 olması yönünde. Ancak enflasyonu da göz önüne aldığımızda ÖTV’de bir artışın niyeti içerisinde olunmadığını düşünüyorum. Piyasada bir karışıklık var. ÖTV’de indirim beklentisi yerine ÖTV matrahlarında düzenleme beklentisi var. O beklenti de henüz realize olmadı” dedi.

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DÜZENLEME İÇİN BULUNURLUK ŞART

“Sektör yakın zamanda olacağını düşünürken, konu hükümet tarafından oldukça uzatıldı” diyerek sözlerine devam eden Savaş Açıkgöz, “Uzatılma nedeni de benim fikrime göre, bayilerde otomobil bulunurluğunun yakinen takip edildiği. Orada istenilen stoklara gelinmediğini, bulunabilirliğin sektör temsilcilerinin ilettiği şekilde olmadığını gözlemliyor bence hükümet. Belirli markaların belirli modellerinde bulunurluk artmış olsa da genel olarak sorun var. Dolayısıyla şöyle de düşünülüyor olabilir: ‘Düzenlemeyi yapmamı gerektiren bir gerçeklik piyasada yok.’ Bayilerde otomobil bulunurluğu artıp, stoklar şişmeye başladığında düzenleme adımı o zaman atılacaktır” şeklinde yorumda bulundu.

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ÖTV MATRAHLARI TARTIŞMASI: FİYATLAR NE KADAR DÜŞER?

Otomobillerin hemen hepsi neredeyse yüzde 80 matrah dilimine girdi. Ancak matrah düzenlemesinin araç fiyatlarına çok da yansımayacağını belirten Açıkgöz şunları dile getirdi:

“ÖTV matrahları ile ilgili beklenti piyasada biraz abartılıyor. Çünkü bütün otomobiller yüzde 80’den 70 dilimine bile düşse bile fiyatlara yüzde 5 ila yüzde 7 arasında bir etki edecek. Zaten son iki aylık piyasadaki durgunlukta fiyatlar bu oranda geri geldi. Buna rağmen piyasa hareketlenmedi. Dolayısıyla piyasa tamamen matrahlara odaklanmış değil. Zaten matrah düzenlemesi gelse dahi kısıtlı modellere gelecek.”


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