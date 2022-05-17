SON DAKİKA: Peş peşe gelen zamlar sonrası otomobil sahiplerine bir kötü haber daha! Benzin fiyatları hepsini solladı

Benzin zammı sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de en fazla insanın yaşadığı şehir olan İstanbul ve Ankara'da benzin fiyatları neredeyse 23 lira sınırına merdiven dayadı. Son olarak bu sabah benzine 1 lira 70 kuruş zam geldi. Hem benzinin varil fiyatındaki dengesizlik hem de döviz kuru zammı getirdi.
Bu sabaha karşı gelen benzin zammı sonrasında İstanbul'da benzin 22 lira 82 kuruştan satışa sunuluyor. Ankara ve İzmir'de ise benzin 22 lira 93 kuruştan satılıyor. Benzin fiyatlarındaki bu durum vatandaşı sıkıntıya sokarken yeni zam sosyal medyada gündem oldu.
Benzin fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından benzinin litre fiyatı motorini solladı. Benzin, İstanbul'da 22.82 TL'den satılırken motorin 22.08 TL'den satılıyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin: 22,84 TL
Motorin (Mazot): 22,06 TL
ANKARA
Benzin: 22,93 TL
Motorin (Mazot): 22,13 TL
İZMİR
Benzin: 22,95 TL
Motorin (Mazot): 222,18 TL
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