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SON DAKİKA: Peş peşe gelen zamlar sonrası otomobil sahiplerine bir kötü haber daha! Benzin fiyatları hepsini solladı

17.05.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Güncel zamlı benzin fiyatları ne kadar oldu? Geçtiğimiz haftalarda motorine gelen zamlar sonrasında benzin fiyatlarında da değişim yaşandı. Bu sabahtan itibaren güncel benzin fiyatları 1 lira 70 kuruş arttı. İstanbul'da benzin ne kadar? Başkent Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 23 lira bandına dayandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Peş peşe gelen zamlar sonrası otomobil sahiplerine bir kötü haber daha! Benzin fiyatları hepsini solladı

Benzin zammı sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de en fazla insanın yaşadığı şehir olan İstanbul ve Ankara'da benzin fiyatları neredeyse 23 lira sınırına merdiven dayadı. Son olarak bu sabah benzine 1 lira 70 kuruş zam geldi. Hem benzinin varil fiyatındaki dengesizlik hem de döviz kuru zammı getirdi.

SON DAKİKA: BENZİNİN LİTRE FİYATI 23 LİRA SINIRINA DAYANDI! ZAM GELDİ

Bu sabaha karşı gelen benzin zammı sonrasında İstanbul'da benzin 22 lira 82 kuruştan satışa sunuluyor. Ankara ve İzmir'de ise benzin 22 lira 93 kuruştan satılıyor. Benzin fiyatlarındaki bu durum vatandaşı sıkıntıya sokarken yeni zam sosyal medyada gündem oldu.

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BENZİN FİYATLARI, MOTORİNİ SOLLADI!

Benzin fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından benzinin litre fiyatı motorini solladı. Benzin, İstanbul'da 22.82 TL'den satılırken motorin 22.08 TL'den satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

  • Benzin: 22,84 TL

    • Motorin (Mazot): 22,06 TL

    • LPG: 11,04 TL

ANKARA

  • Benzin: 22,93 TL

  • Motorin (Mazot): 22,13 TL

  • LPG: 11,23 TL

İZMİR

  • Benzin: 22,95 TL

  • Motorin (Mazot): 222,18 TL

  • LPG: 11,04 TL
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