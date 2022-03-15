FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda

Son dakika: Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda

15.03.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Son zamanlarda artan petrol fiyatları akaryakıta zam olarak yansımıştı. Art ardına gelen zamlar sonrası araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Buna göre; motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.

Son dakika: Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda

Son dakika:Akaryakıta gelen üst üste zamların ardından araç sahiplerine son dakika indirim açıklaması geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerden gelen olumlu mesajların etkisiyle petrol fiyatları yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek 100 doların altına geriledi. Petrol fiyarlarındaki düşüşün pompaya indirim olarak yansıması bekleniyor. Buna göre 16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları...

BENZİN VE MOTORİNE YENİ İNDİRİM

Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor. Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.

petrol5

PETROL 3 MART'TA ZİRVE YAPMIŞTI

Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi ve İran'ın Viyana müzakerelerinden sonuç alınamaması nedeniyle petrol tarafında arz endişeleri körüklendi. Bununla beraber 8 Mart tarihinde serbest piyasada brent petrol 133 doları vadeli piyasada 140 doları görerek 13,5 yılın zirvesine yükseldi.

PETROL 100 DOLARIN ALTINA İNDİ

Dünün ardından petrol fiyatları bugün de yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek 100 doların altına geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin yerini talep endişelerine bırakmasıyla uluslararası piyasalarda 97 dolar seviyesine indi.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,84 dolardan alıcı buldu.

benzin4

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TOPLANIYORLAR

Öte yandan EPDK öncülüğünde yarın akaryakıt fiyatlarına ilişkin kritik bir toplantı yapılacak. Toplantıda akaryakıt bayilerinin, nakitle akaryakıt satışına daha ucuz tarife uygulanması, nakliye ücretlerinde düzenleme yapılması gibi bir dizi öneriyi gündeme taşıması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Vergilerde değişiklik Resmi Gazete'de...Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Vergilerde değişiklik Resmi Gazete'de...
Çalışanlar için erken emeklilik formülü!Çalışanlar için erken emeklilik formülü!
Sigaraya zam geldi! Sigaraya zam geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Evlilik sözleşmesi detayı! "Bütçesinin üstüne çıkarak..."

Evlilik sözleşmesi detayı! "Bütçesinin üstüne çıkarak..."

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Motorin fiyatına indirim geldi!

Motorin fiyatına indirim geldi!

Akaryakıt fiyatları tercihleri değiştirdi! O araçlara talep arttı

Akaryakıt fiyatları tercihleri değiştirdi! O araçlara talep arttı

Ehliyetlerle ilgili önemli gelişme! Bu tarihi kaçırmayın... Ceza geliyor

Ehliyetlerle ilgili önemli gelişme! Bu tarihi kaçırmayın... Ceza geliyor

Gram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahmin

Gram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahmin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Röntgeni görenin ağzı açık kaldı! Cinsel organından çıkanlar...

Röntgeni görenin ağzı açık kaldı! Cinsel organından çıkanlar...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Yağları cayır cayır yakıyor: Sadece 15 günde inanılmaz sonuç!

Yağları cayır cayır yakıyor: Sadece 15 günde inanılmaz sonuç!

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.