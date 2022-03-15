Son dakika: Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda

Son dakika:Akaryakıta gelen üst üste zamların ardından araç sahiplerine son dakika indirim açıklaması geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerden gelen olumlu mesajların etkisiyle petrol fiyatları yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek 100 doların altına geriledi. Petrol fiyarlarındaki düşüşün pompaya indirim olarak yansıması bekleniyor. Buna göre 16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları...

BENZİN VE MOTORİNE YENİ İNDİRİM

Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor. Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.

PETROL 3 MART'TA ZİRVE YAPMIŞTI

Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi ve İran'ın Viyana müzakerelerinden sonuç alınamaması nedeniyle petrol tarafında arz endişeleri körüklendi. Bununla beraber 8 Mart tarihinde serbest piyasada brent petrol 133 doları vadeli piyasada 140 doları görerek 13,5 yılın zirvesine yükseldi.

PETROL 100 DOLARIN ALTINA İNDİ

Dünün ardından petrol fiyatları bugün de yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek 100 doların altına geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin yerini talep endişelerine bırakmasıyla uluslararası piyasalarda 97 dolar seviyesine indi.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,84 dolardan alıcı buldu.

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TOPLANIYORLAR

Öte yandan EPDK öncülüğünde yarın akaryakıt fiyatlarına ilişkin kritik bir toplantı yapılacak. Toplantıda akaryakıt bayilerinin, nakitle akaryakıt satışına daha ucuz tarife uygulanması, nakliye ücretlerinde düzenleme yapılması gibi bir dizi öneriyi gündeme taşıması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



