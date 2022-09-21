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Son dakika: Petrol fiyatlarında Putin etkisi! Benzin ve motorine zam gelecek mi?

21.09.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili petrol fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Petrol fiyatları bugün yüzde 2’yi aşan yükseliş yaşadı. Petroldeki yükselişe Putin'in Kısmi Seferberlik ilan etmesi destek oldu. Bu gelişmeler sonrası petroldeki yükseliş akıllara "Mazot ve benzin fiyatı için zam" ihtimalini getirdi. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Petrol fiyatlarında Putin etkisi! Benzin ve motorine zam gelecek mi?

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tüm zamanların zirvesine çıkan ve Türkiye’de benzin ile motorin fiyatlarını doğrudan etkileyen petrol piyasasında yeni gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda düşüş gösteren petrol fiyatları bugün yüzde 2’yi aşan yükseliş yaşadı. Petroldeki yükseliş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevirildi. Peki brent petroldeki bu yükseliş akaryakıta nasıl yansır? Benzin ve motorine zam gelir mi? sorularını akıllara getirdi.

PETROL FİYATLARINDA PUTİN ETKİSİ

Dün 93,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,11 artarak 92,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi etkili oldu. Putin "Amacımız Donbas'ın özgürleştirilmesi" açıklamasını yaptı.

AKARYAKIT

DÜN İNDİRİM GELMİŞTİ

Geçen günlerde petroldeki düşüş sonrası yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımıştı. Motorin grubuna dün itibarıyla 1 lira 74 kuruş indirim geldi.

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23,07 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,18 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,02 TL
LPG: 10,74 TL

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BENZİN VE MOTORİNDE FİYAT HAREKETLERİ

Benzine bu ay içinde en son 6 Eylül’de 57 kuruş zam yapıldı ve litre fiyatı 19,23 TL’ye yükseldi. Son haftada benzin fiyatında değişim olmadı. İstanbul’da litre fiyatı ortalama 19,23 TL’den satılıyor. Motorine 7 Eylül’de 1,13 TL indirim yapıldı ve litre fiyatı 24,86 TL’ye indi. Son haftada motorin fiyatlarında da değişim olmadı. Otogazda 10 TL’nin altına inilmesinin ardından litre fiyatında bölgelere göre değişiklik yaşanıyor. İstanbul’da litre fiyatı yeniden 10 TL’nin üzerine çıktı. Güncel fiyat 10,94 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt
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