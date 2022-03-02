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Son dakika: Petrol fiyatlarında yeni zirve: Yükseliş yüzde 5'i aştı!

02.03.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 7. gününde piyasalarda sular durulmuyor. Brent petrol bugün yüzde 5'ten fazla değer kazanarak 111 doların üzerini gördü. Petrol fiyatları zirve yaparken Uluslararası Enerji Ajansı'ndan durumun ciddi olduğu mesajı geldi...

Son dakika: Petrol fiyatlarında yeni zirve: Yükseliş yüzde 5'i aştı!

Petrol fiyatları 2022’de yüzde 60’ya yakın yükseldi. 2022’nin ilk iki ayında ise yüzde 33 oranında primlendi. Fiyatlardaki yükseliş hızı Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ve jeopolitik risklerin etkisiyle artarken müzakerelerden sonuç çıkmaması ve Batı’nın ağır yaptırımları da alımları güçlendirdi. Petrol fiyatları 7,5 yılın zirvesinde kalmayı devam ettirerek 111 doların üzerine çıktı. New York ve Londra'da petrol vadelilerinde yüzde 5'i aşan yükseliş izlendi.

Petrol piyasalarında tüm dikkatler OPEC+ toplantısından çıkacak mesajlara çevrilirken, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında küresel enerji piyasasının tehdit altında olduğunu belirtti. UEA Başkanı Fatih Birol, enerji piyasalarındaki durumun ciddi olduğunu kaydetti.

Petrol piyasası yatırımcıları son yaşanan gelişmelerden sonra tüm dikkatlerini Nisan ayı üretimine ilişkin görüşmelerin olacağı OPEC+ toplantısına çevirdi. Piyasada tüm yaşanan çalkantıya rağmen sınırlı bir üretim artışı kararı çıkması bekleniyor.

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ABD STRATEJİK REZERVLERİNDEN 30 MİLYON VARİLİ PİYASAYA SÜRECEK

Petrol piyasasında yatırımcılar OPEC+ toplantısına odaklanırken, ABD'den stratejik petrol rezervleri ile ilgili de bir hamle geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Uluslararası Enerji Ajansının (UEA) acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrolü kullanıma açma kararının bir parçası olarak ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirdi.
Psaki, UEA üye ülkelerinin piyasaları izlemeye devam edeceğini, gerektiğinde daha fazla petrolün kullanıma açılmasının değerlendirileceğini aktardı.

Putin'in eylemlerinin bir sonucu olarak küresel enerji arzındaki kesintiyi sınırlamak için ellerindeki her aracı kullanmaya hazır olduklarına işaret eden Psaki, enerji kaynaklarının Rusya'dan uzak şekilde çeşitlendirilmesine yönelik çabalara devam edileceğini bildirdi.


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