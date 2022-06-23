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Son dakika: Petrol fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Ucuz benzin ve mazot...

23.06.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Petrol ve dolar kurundaki hareketlilik 30 lirayı aşan motorin ve benzin fiyatların da etkiliyor. Petrol fiyatlarıyla ilgili açıklama Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel'den geldi. Öngel, Petrol fiyatlarında 100 doların altı zor gözüktüğünü ve piyasaya yönelik bir düzenleme yapılmazsa benzin ve petrol fiyatlarında büyük bir düşünün olmasının beklenmediği yönünde. Öngel,'Ucuz benzin ve mazot için biraz daha beklemek gerekecek' dedi

Son dakika: Petrol fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Ucuz benzin ve mazot...

Son dakika: Akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan petrol fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi. Öngel, “Küresel salgın döneminde dünya genelinde ekonomik hareketliliğin de yavaşlamasına bağlı olarak varil başına 40 dolar seviyelerine gerileyen brent tipi ham petrol fiyatlarında 2022 yılı başından beri yaşanan gelişmelerin sebebiyet verdiği yükseliş devam ediyor” diye konuştu.

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Öngel, konuşmasını şöyle sürdürdü: “17 Haziran 2020 günü 45,26 dolardan işlem gören petrol fiyatları, 17 Haziran 2021 tarihinde varil başına 66,84 dolar seviyesinden işlem görmekteydi. 2022 yılında özellikle Ukrayna-Rusya savaşı, dünya genelinde artan talep, İran ve Rusya’ya uygulanan ambargolar 17 Haziran 2022 itibari ile 120 dolar seviyelerinin üzerini gören bir petrol fiyatını ortaya çıkartmış durumda. Özellikle dünya politika arenasında da durulmayan sular (ABD-İran, Rusya-Ukrayna, ABD-Çin gibi) ve arz endişeleri petrol fiyatlarının yükselişine sebep olurken, içerisinde bulunduğumuz haftada küresel resesyon endişelerin yükseliş nedenlerine ağır basması ile petrol fiyatlarında 110 dolar civarına hızlı bir geri çekilme yaşanmakta.”

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“UCUZ BENZİN VE MAZOT İÇİN BEKLEMEK GEREKECEK”

“Ülkemiz açısından bakıldığında ise ham petrol fiyatlarında düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişin de devam etmesi sebebi ile benzin ve mazot fiyatları yükselmeye devam ediyor” diyen Beykent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Volkan Öngel, “Şu anki tablo ülkemizde kısa vadede piyasaya yönelik bir düzenleme yapılmazsa benzin ve petrol fiyatlarında büyük bir düşünün olmasının beklenmediği yönünde. Bu sebeple ucuz benzin ve mazot için biraz daha beklemek gerekecek” ifadelerini kullandı.

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AKARYAKIT FİYATLARI 30 LİRAYI AŞTI

Son zamlar sonrasında akaryakıt fiyatları 30 lirayı görürken son 7 aydaki artış oranı benzin litre fiyatı için yüzde 225, motorin litre fiyatı içinse yüzde 264 oldu.

"RAHATSIZ EDİCİ DÜZEYDE"

AK Parti grubunda geçtiğimiz günlerde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akaryakıt fiyatları hakkında yaptığı açıklamasında, artışların sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz” demişti.

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