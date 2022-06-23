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SON DAKİKA | Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor! Benzine indirim geldi, İstanbul'da litre fiyatı...

23.06.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası bir indirim haberi geldi. Akaryakıtla ilgili yaşanan son gelişmede benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim geldi. İşte son dakika benzine indirim haberinin detayları...

SON DAKİKA | Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor! Benzine indirim geldi, İstanbul'da litre fiyatı...

Son dakika: Döviz ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar gelmişti. Son günlerde petrol fiyatlarının düşüşe geçmesi sonrası araç sürücülerinin gözü kulağı gelecek indirim haberindeydi. Gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında indirim yapıldı. Son yaşanan gelişmeyle birlikte benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA | BENZİNE İNDİRİM

Son dönemde döviz ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarına indirim yapıldı. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim geldi.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL OLDU?

İndirimin ardından İstanbul'da 27.51'den satılan benzinin litresi 27.26'ya, Ankara ve İzmir'de ise 27.63'ten 27.38'e geriledi.

PETROL FİYATLARINDA RESESYON DÜŞÜŞÜ

Petrol fiyatları resesyon endişesiyle düşüşe geçti. Petrol fiyatları son 1 haftada dolar bazında yüzde 9.2, TL bazında ise yüzde 8.9 düştü. Petrolde günlük düşüş ise yüzde 6’yı buldu. Günlük düşüşte ABD Başkanı Joe Biden’in hızla yükselen akaryakıt fiyatları ile mücadele için Kongre’den galon başına 18 cent olan federal verginin yaz ayları için askıya alınmasını istemeye hazırlanması etkili oldu. Bu arada ABD’nin önde gelen 7 petrol şirketinin yöneticileri bugün Biden ile bir araya gelecek.

109 DOLARA İNDİ

Biden toplantı öncesi ExxonMobil, Chevron, BP ve Shell’in de aralarında bulunduğu şirketlere mektup yazarak şirketlerin elde ettiği kârı eleştirmiş ve üretimi artırmalarını istemişti. Bunun üzerine Chevron CEO’su Mike Wirth, Biden’a yanıt vererek eleştirileri reddetmişti. Bunun üzerine Biden “Duygularının bu kadar kolay incineceğini bilmiyordum” demişti. 2022 yılına 76 dolardan başlayan petrol 8 Haziran’da 124 doları görmüştü. Dünkü düşüşle petrol fiyatları 109 dolara indi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hiç utanmıyorsunuz değil mi milletle dalga geçer gibi indirim yapıyorsunuz yukarıda Allah var hepiniz gün geldi vallahi hesap vereceksiniz.
25 kuruş indirim 2.5 TL bindirim.
kepçe ile koyuyorlar kaşıkla geri veriyorlar

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