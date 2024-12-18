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Son dakika: Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
18.12.2024 22:01
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Son dakika haberi... Küresel piyasaların gözü kulağı, ABD Merkez Bankası Fed'in vereceği faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası Fed, merakla beklenen faiz kararını 22.00'de açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. Üst üste üç kez faiz indiren Fed'in son kararı, 1'e karşı 11 oyla alındı. Fed'den kararın ardından açıklama da geldi.

Son dakika: Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika: Küresel piyasalar, bugün Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ilerleyen dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklanmıştı. Analistler, Fed'in politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıyordu. Politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyordu.

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FED'DEN FAİZ KARARI AÇIKLAMASI

Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi. Beth Hammack'ın politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.
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Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

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3 KEZ ÜST ÜSTE FAİZ İNDİRİMİ

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

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Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı. Eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giden Fed, politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Fed, kasım ayında da politika faizini 25 baz puan indirmişti. Son kararla birlikte Banka art arda 3 toplantıda faiz indirimine gitmiş oldu.

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ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasımda yıllık bazda yüzde 2,7 olarak kaydedilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Fed faiz
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