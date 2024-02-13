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Son dakika... Piyasaların gözü bu verideydi: ABD'de enflasyon beklentileri aştı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.02.2024 16:32 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Ocak ayı ABD enflasyon verileri açıklandı.

Son dakika... Piyasaların gözü bu verideydi: ABD'de enflasyon beklentileri aştı!

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,4 olan enflasyon artış hızının yüzde 2,9'a ineceği yönündeydi.

Aylık bazda ise, tüketici fiyatların beklentiler aşıldı. Piyasalar artışın yüzde 0,2 seviyesinde olmasını bekliyordu ancak yüzde 0,3 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,9 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,7 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 4,6 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,6 arttı.

Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

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Enflasyon veri abd rakamlar
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