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Son dakika: Prim desteğinde devlet katkısı bin 25 TL'ye çıktı!

08.02.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren haber. Devletten çalışan başına 733.39 lira olan destek tutarı bu yıl bin 25 liraya çıktı. Bu destekten yararlanabilmek için son bir yıl içinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması gerekiyor. İşte başvuru ve devlet desteği ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Prim desteğinde devlet katkısı bin 25 TL'ye çıktı!

Asgari ücret zammından bu yana ekonomide kamu veya özel sektör ayrımı gözetmeksizin hem çalışanların hem de işverenin mağdur olmaması, enflasyona ezdirilmemesi politikası kararlılıkla devam ettirilirken sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işletmelere verilen prim desteği bin 25 liraya çıktı.

Bu kapsamda sosyal yardım alan 5 milyon vatandaştan çalışabilecek durumda olanlara istihdam için tüm imkânlar seferber ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İş Kurumu'nun, sosyal yardım alanların kendilerine uygun iş ve meslek kursu, programlarından yararlanmasını sağlayarak, özel sektörde işe yerleştirdiğini söyledi.

İşte devlet desteği, ödemelerle ilgili son dakika haberinin detayları...

DEVLET KATKISI ARTTI: ÖDEME BİN 25 TL'YE ÇIKARILDI

Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işletmelere bir yıl süreyle prim desteği veriliyor. Geçen yıl 733.39 lira olan destek tutarı bu yıl bin 25 liraya çıktı.

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DESTEK ALMANIN ŞARTLARI NELER?

Bu destekten yararlanabilmek için son bir yıl içinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması gerekiyor.

Bizzat kendisinin sosyal yardım alması zorunluluğu bulunmuyor. Yaşadığı haneden sosyal yardım alan bir kişinin bulunması yeterli oluyor.

İŞKUR KAYDI...

Ayrıca, aile içindeki kişi başına aylık gelirinin asgari ücretin üçte birinden (Bu yıl için 1.668 lira) az olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.

İŞSİZİ ALANA 5.500 LİRAYA KADAR DESTEK

İŞKUR, özellikle son altı aydır işsiz gençlerin işe girmesine destek olmak için işverenlere destek ödemesi yapıyor. Buna göre 31 Aralık tarihine kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlere başvuru yapmaları durumunda 733 lira ile 5.500 lira arasında destek ödemesi yapılacak.

Bu destekten yararlanılabilmesi için kişinin altı aydır işsiz olması, istihdam edildiği tarihten önceki altı ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi, özel sektör işvereni olması gerekiyor.

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BİR YIL UZATILMA YETKİSİ VAR

Kayıtlı işsizler arasında olması kaydıyla özel sektör tarafından istihdam edilenlerin primi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir yıl uzatmaya yetkili olacak.

Yapılan denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı bildirmediği saptanan işverenler bir yıl süreyle bu destekten yararlanamayacak.

İşverenlerde işe alınacak kişinin mevcut çalışanlara ilave olması, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi, primlerini yasal sürede yatırması gerekiyor.

Sosyal yardım alan 5 milyon vatandaştan çalışabilecek durumda olanlara istihdam için tüm imkânlar seferber ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İş Kurumu'nun, sosyal yardım alanların kendilerine uygun iş ve meslek kursu, programlarından yararlanmasını sağlayarak, özel sektörde işe yerleştirdiğini söyledi.

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HANEDEN BİRİNİN YARDIM ALMASI YETERLİ

Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işletmelere bir yıl süreyle prim desteği veriliyor. Geçen yıl 733.39 lira olan destek tutarı bu yıl bin 25 liraya çıktı. Bu destekten yararlanabilmek için son bir yıl içinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması gerekiyor. Bizzat kendisinin sosyal yardım alması zorunluluğu bulunmuyor. Yaşadığı haneden sosyal yardım alan bir kişinin bulunması yeterli oluyor. Ayrıca, aile içindeki kişi başına aylık gelirinin asgari ücretin üçte birinden (Bu yıl için 1.668 lira) az olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Sosyal yardım alanların istihdamına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Bilgin, "Sosyal yardım yararlanıcıları arasından çalışabilir durumda olanlara yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunularak kendilerine uygun kurs, programlardan yararlanmaları sağlanıyor. Özel sektörde işe yerleştirilmelerine aracılık yapılması şeklinde bağlantı kuruluyor" diye konuştu.

İŞSİZİ ALANA 5.500 LİRAYA KADAR DESTEK

İŞKUR, özellikle son altı aydır işsiz gençlerin işe girmesine destek olmak için işverenlere destek ödemesi yapıyor. Buna göre 31 Aralık tarihine kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlere başvuru yapmaları durumunda 733 lira ile 5.500 lira arasında destek ödemesi yapılacak. Bu destekten yararlanılabilmesi için kişinin altı aydır işsiz olması, istihdam edildiği tarihten önceki altı ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi, özel sektör işvereni olması gerekiyor.

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BİR YIL UZATILMA YETKİSİ VAR

KAYITLI işsizler arasında olması kaydıyla özel sektör tarafından istihdam edilenlerin primi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir yıl uzatmaya yetkili olacak. Yapılan denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı bildirmediği saptanan işverenler bir yıl süreyle bu destekten yararlanamayacak. İşverenlerde işe alınacak kişinin mevcut çalışanlara ilave olması, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi, primlerini yasal sürede yatırması gerekiyor.

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