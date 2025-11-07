FİNANS

SON DAKİKA | Q Yatırım Bankası'na operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Son dakika haberi: Yatırım Bankası hakkında “tefecilik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yöneticiler Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika: Q Yatırım Bankası'na operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bankanın, yüksek faiz uygulayarak mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiği ve elde edilen gelirlerin aklandığı iddia edildi.

YÜKSEK FAİZ DETAYI

Başsavcılığın açıklamasına göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlı yetki sınırlarının aşıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulandığı tespit edildi.

Bu yolla mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı, alınan beyanlar ve hazırlanan raporlarla belirlendi.

3 İSİM GÖZALTINDA

NTV'de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında Q Yatırım banka yetkilisi Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

Arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

