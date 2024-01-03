Son dakika | Rekor Selçuk Bayraktar'ın! Koç ailesinden isimler de listede: 2022 vergi rekortmenleri belli oldu

Son dakika haberi: Gelir İdaresi Başkanlığının 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi tahakkuk eden isim ve kurumlar açıklandı.

İLK 100 LİSTESİ AÇIKLANDI

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar'a, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etti.

Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 yılındaki cirosunun yüzde 86'sı ihracat gelirlerinden elde edildi.

Selçuk Bayraktar'ın aynı zamanda teknoloji liderliğini de yürüttüğü Baykar, 2022'de savunma ve havacılık sanayisinde yapılan toplam ihracatın yüzde 25'ten fazlasını tek başına yaptı.

İSİMLERİNİ SAKLI TUTTULAR

Listenin 2, 4, 5, 6, 7'nci sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemedi.

KOÇ AİLESİNDEN İKİ İSİM İLK 10'DA

En fazla gelir vergisi tahakkuk eden 3. isim 200 milyon 757 bin 695 lira ile Mustafa Rahmi Koç oldu.

Listenin 8'inci sırasında Mehmet Sinan Tara, 9'uncu sırasında İpek Kıraç ve 10'uncu sırasında Mehmet Ömer Koç yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk ve 3'üncü sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı.

4 MİLYON MÜKELLEF VERGİ BEYAN ETTİ

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2022 vergilendirme döneminde 4 milyon 43 bin 467 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildiği belirtildi. İletilen yıllık gelir vergisi beyannamelerine ilişkin şunlar belirtildi:

"343 milyar 727 milyon 778 bin 813 lira matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 106 milyar 800 milyon 753 bin 728 lira gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (87), Ankara (7), İzmir (3), Diyarbakır (1), Tekirdağ (1) ve Afyonkarahisar (1) olarak gerçekleşmiştir."

Türkiye genelinde 2022 vergilendirme dönemi için her bir mükellefin ortalama 85 bin 8 lira matrah beyanında bulunduğu ve bu matrah üzerinden ortalama 26 bin 413 lira Gelir Vergisi tahakkuk ettirildiği belirtildi.

(AA-DHA)





