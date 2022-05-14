Son dakika: Rize'de büyük gün! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günler öncesinden duyurduğu, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleşti. Açılış öncesinde sabah saatlerinde ilk yolcu uçağı iniş yaptı. Ardından SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu gerçekleşti. Erdoğan'ı taşıyan uçak ise öğlen saatlerinde havalimanına indi. Açılışa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de katıldı. Erdoğan yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatının yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkartıldığını duyurarak "Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek" diye konuştu.

"KARDEŞİM ERDOĞAN'IN 'AZERBAYCAN YALNIZ DEĞİL' DEMESİ BİRÇOKLARINA MESAJ OLDU"

Açılışın yapıldığı tören alanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çıkan İlham Aliyev şunları söyledi:

Havalimanının açılışı çok hoş ve uğurlu gelişmenin tezahürüdür. Kardeş Türkiye günden güne güçlenir, gelişir. Bütün bu işlerin merkezinde insan faktörü dayanır. Bugün bu güzel törende Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın iştiraki Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin tezahürüdür. Biz her zaman birlikteyiz. İkinci Karabağ Savaşı bunu bir daha tüm dünyaya gösterdi. İlk saflardan savaşın son gününe kadar benim kardeşim yanımdaydı. 30 yıllık işgale son koyduk. Kardeşim Erdoğan'ın "Azerbaycan yalnız değil" demesi birçoklarına mesaj oldu.

"PEK ÇOK ALANDA KATKI SAĞLAYACAK"

Havalimanının açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

Rize-Artvin Havalimanı'nın şehrimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Bunun açılışını yapmakta olduğumuz havalimanıyla birlikte ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 57'ye çıkardık.

Türkiye'nin son 20 yılda kat ettiği mesafenin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Havalimanı komşumuz Gürcistan'ın ulaşımını da kolaylaştıracaktır. Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır.

"ŞU ANDA UÇAKLAR BOŞ GİDİP GELİYOR"

Geçtiğimiz yıl üzücü bir sel felaketiyle karşı karşıya kalan Rize'mizde tüm afetzede kardeşlerimize eskisinden daha güzel köy konutları, evler ve çay alım merkezleri yapıyoruz. Bölünmüş yol uzunluğunu 190 km'ye çıkardık. Son 20 yılda inşa ettiğimiz 68 taşkın koruma tesisiyle 121 yerleşim yeri ve 17 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Sanayide şehrimize bir OSB ve 3 sanayi tesisi site olarak kazandırdık. Aynı şekilde, Artvin'e geçtiğimiz 20 yılda 40 milyar liralık yatırım yaptık. Gurbette sıla özlemiyle yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık.

Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli, Artvinli hemşerilerime sesleniyorum. Bu uçakların boş gidip gelmesi ne Rizeli'ye ne Artvinli'ye yakışır. Bu uçaklar doldurulmalı ki gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin. Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık değil, kavuşma üzerine söylenecek. Rize'ye 25 milyar TL tutarında yatırım yaptık."

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK AYNI MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu hem 2 asırlık kendi tarihi hem tüm dost ve kardeşleriyle bölgesi için büyük bir başarı hikayesidir.

Bunu Karabağ'da ispatladınız, Libya'da ispatladınız ve inanıyorum ki Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bütün terör örgütlerine karşı ispatladınız. Milletimiz önce istiklalini kazanıp yeni devletini kurarak, ardından da demokrasi ve kalkınma adımlarıyla bugünkü seviyesine gelmiştir. Kendi güvenlikleri ve refahları için tüm dünyayı zapturapt altında tutmak için her yola başvuranların ilk hedefinde daima Türkiye yer almıştır.

Bizi yıllarca tek parti vesayetiyle, darbelerle, terör örgütleriyle oyaladılar. Kalbi millet ve memleket için çarpan rahmetli Erbakan'ı ve rahmetli Türkeş'i de iftiralarıyla yıldırmaya çalıştılar. Biz de aynı yollardan geçtik. Milletimiz senaryoyu çözdüğü için girdiğimiz her mücadelede bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı. Bugün Cumhur İttifakı olarak aynı mücadeleyi sürdürüyoruz.

Yalanın, iftiranın kol gezdiği bir iklimde ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı dönemde biz yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla ülkemizi büyütmek için gece, gündüz çalışıyoruz. Yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımayı siyaset sananların gafletlerine ve ihanetlerine rağmen bu bayrağı hep daha yukarıya dikmek için yolumuza devam edeceğiz.

"MÜJDEYİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Hatalarımız elbette olmuştur ama Türkiye'ye yaşattığımız atılımların yanında bunlar devede kulak kalır. Üretim ve istihdam tarafında işler planladığımız gibi gidiyor. Hayat pahalılığıyla mücadelemizi de sürdürüyoruz. Bugün 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3.87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkartıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek.

Günde yüzer ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticimize hizmet verecek İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının inşaatları şu anda projeleriyle birlikte başladı. İnşallah önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak.

"TALİMATI VERDİM"

OSB bölgesinin kamulaştırılmasıyla ilgili bir müjde vermek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB alanının kamulaştırılması çalışmalarının süratle tamamlanması talimatını verdim. Artvinli yatırımcılarımızın altyapı ve üstyapı tesislerinin inşasıyla birlikte bu OSB'mizi hızla ayağa kaldırarak bölgemizin en önemli üretim merkezlerinden getireceklerine inanıyorum.

YILLIK 3 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Türkiye'nin ikinci denize dolgu havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

