Son dakika: Rize'de büyük gün! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günler öncesinden duyurduğu, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleşti. Açılış öncesinde sabah saatlerinde ilk yolcu uçağı iniş yaptı. Ardından SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu gerçekleşti. Erdoğan'ı taşıyan uçak ise öğlen saatlerinde havalimanına indi. Açılışa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de katıldı. Erdoğan yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatının yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkartıldığını duyurarak "Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek" diye konuştu.
Açılışın yapıldığı tören alanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çıkan İlham Aliyev şunları söyledi:
Havalimanının açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:
Rize-Artvin Havalimanı'nın şehrimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Bunun açılışını yapmakta olduğumuz havalimanıyla birlikte ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 57'ye çıkardık.
Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli, Artvinli hemşerilerime sesleniyorum. Bu uçakların boş gidip gelmesi ne Rizeli'ye ne Artvinli'ye yakışır. Bu uçaklar doldurulmalı ki gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin. Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık değil, kavuşma üzerine söylenecek. Rize'ye 25 milyar TL tutarında yatırım yaptık."
Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu hem 2 asırlık kendi tarihi hem tüm dost ve kardeşleriyle bölgesi için büyük bir başarı hikayesidir.
Bunu Karabağ'da ispatladınız, Libya'da ispatladınız ve inanıyorum ki Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bütün terör örgütlerine karşı ispatladınız. Milletimiz önce istiklalini kazanıp yeni devletini kurarak, ardından da demokrasi ve kalkınma adımlarıyla bugünkü seviyesine gelmiştir. Kendi güvenlikleri ve refahları için tüm dünyayı zapturapt altında tutmak için her yola başvuranların ilk hedefinde daima Türkiye yer almıştır.
Bizi yıllarca tek parti vesayetiyle, darbelerle, terör örgütleriyle oyaladılar. Kalbi millet ve memleket için çarpan rahmetli Erbakan'ı ve rahmetli Türkeş'i de iftiralarıyla yıldırmaya çalıştılar. Biz de aynı yollardan geçtik. Milletimiz senaryoyu çözdüğü için girdiğimiz her mücadelede bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı. Bugün Cumhur İttifakı olarak aynı mücadeleyi sürdürüyoruz.
Hatalarımız elbette olmuştur ama Türkiye'ye yaşattığımız atılımların yanında bunlar devede kulak kalır. Üretim ve istihdam tarafında işler planladığımız gibi gidiyor. Hayat pahalılığıyla mücadelemizi de sürdürüyoruz. Bugün 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3.87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkartıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek.
Türkiye'nin ikinci denize dolgu havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.
Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.
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