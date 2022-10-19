SON DAKİKA: Sadece emekli ve memur değil tüm çalışanlar alabilir! Promosyon ödemelerine dikkat

Promosyon konusu yıl ortasından sonra en çok konuşulan ekonomi haberleri arasında yer aldı. Özel bankaların promosyon hamlelerinden sonra kamu bankaları da harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi belediyeler de promosyon ödemelerini gerçekleştirdi. Şimdi gözler özel sektör promosyonunda...

PROMOSYONDA REKOR 41.500 TL! POLİSLERE DE 27 BİN TL VERİLECEK

Bu sene promosyon ödemelerinde rekor kırıldı. Devlet ve özel bankalar kıyasıya rekabet etti. Bazı kurumlarda promosyon tutarları 40 bin - 41.500 TL seviyelerine kadar geldi. Ticaret Bakanlığı personeli 20 bin TL, Adalet Bakanlığı personeli 25 bin TL promosyon aldı. Polislere de 36 ay için 27 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: 'GÖNLÜMÜZ ÖZEL SEKTÖRÜN DE ALMASINDAN YANA'

1 milyonu aşkın üyesi bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, promosyonlarla ilgili açıklama yaptı. Özel sektöre de promosyon ödemesi yapılmasının doğru olacağını savunan Avdagiç, 'Şirketler temkinli yaklaşıyor ama gönlümüz özel sektör çalışanlarına da promosyon ödenmesinden yana' dedi.



