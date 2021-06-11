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  4. Son Dakika: Sanayi üretimi yıllık %66,0 arttı

Son Dakika: Sanayi üretimi yıllık %66,0 arttı

11.06.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 66,0 yükseldi.

Son Dakika: Sanayi üretimi yıllık %66,0 arttı

TÜİK nisan ayına ait sanayi üretim endeksini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %25,5, imalat sanayi sektörü endeksi %72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %26,6 arttı.

AYLIK BAZDA %0,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.

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