SON DAKİKA: Seçim sonrası tüm gözler memur, emekli ve asgari ücret zammında! AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan net sözler

Son dakika: Asgari ücret, memur ve emekli zammı ile ilgili olarak milyonların gözü kulağı gelecek açıklamaya çevrilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı canlı yayında milyonları ilgilendiren zamlarla ilgili açıklama yaptı.

SON DAKİKA: MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI OLACAK MI? ASGARİ ÜCRET...

Akbaşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Tüm emeklileri, memurları ve asgari ücretlileri kapsayacak şekilde taahhütlerimizi yemin törenlerinden sonra yerine getireceğiz! Ev kadınlarının emekli olmasına zemin hazırlayan düzenlemeyi de yapacağız. Evlenecek gençlere de destek verilecek.

Sayın cumhurbaşkanımız anketleri yerle bir etmiştir, verdiğimiz vaatleri en kısa sürede gerçekleştireceğiz.

KABİNEDE KİMLER OLACAK?

Kabine konusunda istişareler yapılıyor, MYK'da sayın cumhurbaşkanımız kanaatlerimizi aldı. Kabine içerisinde de değerlendirmeler yapıldı. Arkadaşlarımız düşüncelerini özgür şekilde ortaya koydu. Sayın cumhurbaşkanımız değerlendirecektir."



