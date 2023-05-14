SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI YÜZDE 15 AÇILDI: Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? CANLI 2023 İLK SEÇİM SONUÇLARI Mynet.com'da

2023 seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı yapılıyor. YSK tarafından yapılan açıklamayla birlikte yayın yasağı da kaldırıldı ve ilk sonuçlar da geldi. İlk sonuçlara göre hangi partinin ve adayın önde olduğu ise merak konusu oldu. Peki, İlk seçim sonuçları nasıl ilerliyor? Kılıçdaroğlu mu yoksa Erdoğan mı önde? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları ve oy oranlarını anbean Mynet.com'dan takip edebilirsiniz...

SEÇİM 2023 İLK SONUÇLARI NASIL?

Anadolu Ajansı'ndan gelen ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 16.99'u açıldı. Açılan sandıklara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55.98 oy oranıyla önde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 38.08 ; Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.37.

Milletvekilliği seçimlerinde ise ittifakların ilk oy oranları da belli oldu. İlk sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 66.31, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 22.30 olarak açıklandı. Partiler arasındaki yarışta ise AK Parti yüzde 47.50 ile önde; CHP ise yüzde 15.10 ile 2. sırada yer aldı..

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

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191 BİNDEN FAZLA SANDIK KURULDU

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de son buldu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı.



