FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI YÜZDE 15 AÇILDI: Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? CANLI 2023 İLK SEÇİM SONUÇLARI Mynet.com'da

SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI YÜZDE 15 AÇILDI: Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? CANLI 2023 İLK SEÇİM SONUÇLARI Mynet.com'da

14.05.2023 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve yayın yasağının kaldırılmasının ardından gözler partilerin oy oranları ve seçim sonuçlarına çevrildi. Oy sayımının başlamasıyla birlikte heyecanla beklenen ilk sonuçlar da geldi. Peki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oy oranları ve sonuçları...

SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI YÜZDE 15 AÇILDI: Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? CANLI 2023 İLK SEÇİM SONUÇLARI Mynet.com'da

2023 seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı yapılıyor. YSK tarafından yapılan açıklamayla birlikte yayın yasağı da kaldırıldı ve ilk sonuçlar da geldi. İlk sonuçlara göre hangi partinin ve adayın önde olduğu ise merak konusu oldu. Peki, İlk seçim sonuçları nasıl ilerliyor? Kılıçdaroğlu mu yoksa Erdoğan mı önde? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları ve oy oranlarını anbean Mynet.com'dan takip edebilirsiniz...

OY KULLANMA

SEÇİM 2023 İLK SONUÇLARI NASIL?

Anadolu Ajansı'ndan gelen ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 16.99'u açıldı. Açılan sandıklara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55.98 oy oranıyla önde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 38.08 ; Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.37.

seçim 2

Milletvekilliği seçimlerinde ise ittifakların ilk oy oranları da belli oldu. İlk sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 66.31, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 22.30 olarak açıklandı. Partiler arasındaki yarışta ise AK Parti yüzde 47.50 ile önde; CHP ise yüzde 15.10 ile 2. sırada yer aldı..

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

191 BİNDEN FAZLA SANDIK KURULDU

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de son buldu.

seçim 3

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emeklilik dilekçesi Temmuz'dan önce mi sonra mı verilmeli?Emeklilik dilekçesi Temmuz'dan önce mi sonra mı verilmeli?
Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur? Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?
‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi
Anahtar Kelimeler:
genel seçim sonuçları istanbul seçim sonucu

En Çok Okunan Haberler

Oy kullanımı sırasında korkutan olay! 2 müşahit yaralandı

Oy kullanımı sırasında korkutan olay! 2 müşahit yaralandı

YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

Sandıklar kapandı! Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi

Sandıklar kapandı! Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi

SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Seçim sonuçları açıklandı mı, kim önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları Mynet.com’da

SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Seçim sonuçları açıklandı mı, kim önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları Mynet.com’da

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP: 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları ve oy oranları anbean Mynet.com'da!

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP: 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları ve oy oranları anbean Mynet.com'da!

CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI 2023 SAAT KAÇTA, ne zaman açıklanır? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy oranı canlı takip

CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI 2023 SAAT KAÇTA, ne zaman açıklanır? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy oranı canlı takip

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.