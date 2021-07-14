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Son Dakika: Şehirlerarası otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması geldi! İşte kilometre başına tavan fiyatlar

14.07.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu taşımacılığında 3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi. İşte kilometreye göre tavan fiyat uygulama listesi...

Son Dakika: Şehirlerarası otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması geldi! İşte kilometre başına tavan fiyatlar

Uygulama Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Karayoluyla yolcu taşımacılığı alanında uygulanacak tavan ücret tarifesi hakkında tebliğ ile getirildi.

OTOBÜS BİLETLERİNDE TAVAN FİYAT UYGULANACAK

Tebliğe göre 101-115 km arası seyahatlerde 84 TL'den başlayan tavan fiyat 2,000 km üzerinde 441 TL ile son buluyor.

Yol mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak.

351-450 kilometre arası yolculuklarda bilet fiyatı 144 lira, 651-700 kilometre arası ise 174 lira olacak.

2000 kilometre ve üzeri yol mesafesinde bilet fiyatı için 441 TL belirlendi.

TAVAN FİYAT 3 AY GEÇERLİ OLACAK

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

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Kaynak: Reuters

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Allah kimseyi Türk milletinin eline düşürmesin
düzenlemeye bak çay demle.
yok artık bu ne ya

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